PM apreende barras de crack avaliadas em 20 mil reais

UBAPORANGA – Em uma ação ocorrida no final da manhã de ontem, na entrada do córregos do Florentinos, às margens da BR-116, em Ubaporanga, a Polícia Militar apreendeu duas barras de crack. A droga pesou cerca de dois quilos e está avaliada em 20 mil reais. Viliam Matheus de Oliveira Lopes, 26 anos, e João Inácio da Silva Filho, 23, foram presos por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

Tenente Marco Aurélio contou como foi realizada a apreensão. O oficial agradeceu o apoio da comunidade, pois a ação se deu graças a uma denúncia anônima. “Na manhã de hoje (ontem), a Polícia Militar recebeu a informação de que dois indivíduos teriam se deslocado de Governador Valadares para Caratinga. Eles estariam num veículo Corolla preto e levariam droga para Caratinga”, detalhou o oficial.

Diante da informação, a PM montou uma operação. “Ficamos na entrada de Ubaporanga e logramos êxito em localizar o veículo. Fizemos a abordagem, tinha dois meliantes dentro do automóvel. Debaixo do banco do carona foram encontradas duas barras de crack prensadas”, especificou tenente Marco Aurélio.

Segundo o oficial, os detidos disseram que receberam a incumbência de buscar essa droga pelo valor de R$ 500,00 na cidade de Governador Valadares e que eles não saberiam como seria feita a entrega.

Os suspeitos foram detidos e levados para delegacia de Polícia Civil. O veículo Corolla foi recolhido ao pátio credenciado.