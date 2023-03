PM apreende arma e drogas no bairro Aparecida

CARATINGA – Em uma ação realizada nesta segunda-feira (20), a Polícia Militar apreendeu arma e drogas na rua José Belegard, bairro Nossa Senhora Aparecida.

A equipe Tático Móvel foi averiguar denúncia que apontava um jovem, 18 anos, como autor de tráfico de drogas. Ao chegarem no local alvo das denúncias, os militares perceberam que na escuridão do local, uma pessoa saiu correndo, não sendo possível alcançá-la.

Ao entrarem em um barraco com as portas e janelas abertas, os militares viram uma arma de fogo sobre uma cama. No decorrer das buscas, foram encontrados 177 pinos com cocaína e uma porção da mesma droga, 30 pedras de crack, quatro pés de maconha e sete tabletes e 143 buchas do mesmo entorpecente, um rádio comunicador, uma balança e um sacola com pinos vazios.

Até o final dessa edição, nenhum indivíduo tinha sido detido.