PM apreende arma de fogo com menor em Ipanema

A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do de Ipanema, recebeu uma denúncia anônima nessa terça-feira(20) informando que um menor de 16 anos estaria na posse de uma arma de fogo na Avenida Antônio Bezerra Paes, no bairro Nova Cidade.

Uma equipe da Polícia Militar foi enviada ao local e um dos militares avistou o menor com a arma de fogo, que foi imediatamente apreendida. Durante a busca, os policiais encontraram uma luneta no telhado nos fundos do prédio.

O menor alegou que a luneta caiu no telhado enquanto ele manuseava a arma, antes da chegada da polícia, com o objetivo de instalá-la.

O menor foi apreendido e conduzido, juntamente com a arma de fogo, para a Delegacia de Polícia Civil de Ipanema.