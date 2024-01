PM apreende 14 barras de maconha no bairro Maria da Glória

A Policia Militar de Minas Gerais por meio da Equipe Tático Móvel em Caratinga, na noite dessa segunda-feira (8) recebeu a denúncia anônima informando que o restante da droga encontrada em uma residência no último dia 5, na Rua Olinto Augusto Barbosa, bairro Maria da Glória em Caratinga, estaria enterrada no mesmo local.

Os militares foram até o local e durante buscas encontraram 14 barras de maconha.

A equipe policial realizou um intenso rastreamento com o intuito de localizar o autor, porém sem êxito.