PM Ambiental realiza a prisão de dois homens por tráfico de drogas em Vargem Alegre

O prejuízo para os traficantes foi em torno de R$ 6 mil e a multa por cativeiro ilegal de pássaros da fauna silvestre foi R$ 15.026,445

VARGEM ALEGRE – Nessa última quinta-feira (10), militares receberam denúncia de que um jovem de 29 anos estaria mantendo pássaros em cativeiro e havia recebido drogas e arma de fogo.

Com intuito de verificar as informações e proceder a fiscalização dos pássaros no local, equipe de policiamento do Meio Ambiente deslocou até o endereço indicado, onde foi possível visualizar vários pássaros aprisionados em gaiolas e, quando chamado pela equipe o suspeito fugiu da residência pelos fundos, sendo encontrado, através de denúncia de populares em uma residência próxima, debaixo da cama.

Realizadas buscas na residência, além dos pássaros mantidos ilegalmente em cativeiro, foram encontradas duas porções de crack, uma de cocaína, além de vários pinos para armazenamento e comercialização da droga.

O suspeito assumiu a propriedade dos pássaros, mas disse que a droga e todo material pertencia a um segundo suspeito de 45 anos, que havia pedido para que ele guardasse.

Diante dessas informações foram feitas diligências para localizar o segundo suspeito, que foi preso fugindo em seu veículo, que foi apreendido juntamente com a quantia de R$ 1.100,70.

A droga apreendida poderia ser fracionada em cerca de 200 pedras de crack e 50 pinos de cocaína, que, se comercializados poderiam render ao tráfico mais de R$ 6 mil.

Ainda, ressalta que um dos suspeitos é alvo de constantes denúncias por parte da população pelo tráfico de drogas no município de Vargem Alegre.

Os pássaros foram apreendidos e, após examinados por médico veterinário, foram soltos em seu hábitat natural, enquanto a as gaiolas foram destruídas conforme previsão legal.

Foram lavradas em desfavor de um dos suspeitos, pelo cativeiro ilegal dos pássaros da fauna silvestre, multa no valor de R$ 15.026,445. Os suspeitos juntamente com os materiais apreendidos foram encaminhados até delegacia de Polícia Civil.