PM Ambiental apreende pés de maconha, madeira ilegal, pássaros em cativeiro e arma de fogo na Ilha do Rio Doce

CARATINGA – A Polícia Militar Ambiental atendendo a uma denúncia de corte de árvores para fazer móveis rústicos, na Ilha do Rio Doce, zona rural de Caratinga, chegaram à casa do suspeito, nesta sexta-feira (23), que não estava lá, mas conseguiu apreender 22 pranchões de madeira de lei, e nos fundos, três pés de maconha que ele estava adquirindo.

De acordo com o tenente Moura, quando os militares foram pegar informações na casa ao lado, onde mora o irmão do suspeito, encontram 11 pássaros, nove com anilhas e dois sem, e uma arma de fogo. Esse homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo, manter pássaro ilegal em cativeiro, sendo encaminhado para a delegacia de Polícia Civil em Caratinga.