PM age com rapidez e prende autor de furto em comércio

MANHUAÇU – Na manhã da última quarta-feira (26), a Polícia Militar agiu rápido e prendeu um indivíduo, 32 anos, após ele furtar em um comércio localizado na rua Antônio Wellerson, no bairro Santo Antônio, em Manhuaçu.

A PM foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em um comércio. Segundo os relatos, o autor entrou no estabelecimento pedindo dinheiro de forma insistente e em determinado momento, subtraiu aproximadamente R$18,00 em dinheiro que estavam no caixa e fugiu em direção ao bairro Santa Luzia.

Com agilidade, as equipes policiais iniciaram rastreamento e conseguiram localizar o autor. As roupas utilizadas no momento do crime foram encontradas em uma residência nas proximidades.

O autor foi preso e, juntamente com o material apreendido, conduzido à delegacia para as providências cabíveis.