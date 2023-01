PM aborda menor e apreende drogas

CARATINGA- Em uma abordagem realizada na noite deste sábado (8) a um menor, 16 anos, a Polícia Militar apreendeu crack, cocaína e maconha. A ocorrência foi registrada na praça Francisco Moreira de Carvalho, centro.

Segundo a PM, foi realizada uma operação com objetivo de averiguar denúncia referente a tráfico de drogas que estaria ocorrendo próximo ao terminal rodoviário. Os militares abordaram o denunciado, sendo localizado com ele R$ 187,00 e uma pedra de crack. Mas durante buscas realizadas nas proximidades ao local em que o citado foi abordado, os policiais recolheram mais 13 pedras de crack, 30 pinos com cocaína e 27 buchas de maconha.

O menor foi apreendido, e juntamente com o material encontrado, levado para delegacia de Polícia Civil.