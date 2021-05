Pleno do TCEMG multa 85 prefeitos por inadimplência

DA REDAÇÃO- O Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCEMG) aprovou a aplicação de multa, no valor de R$ 1 mil, aos 85 prefeitos que não enviaram as respostas dos questionários do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), até 18 de dezembro do ano passado. Os questionários deveriam conter os dados do ano anterior (2019).

De acordo com a manifestação técnica, “os questionários foram disponibilizados para preenchimento durante o período de 02 de março de 2020 a 30 de março de 2020. Considerando, contudo, a pandemia advinda da COVID-19, prorrogou-se o prazo inicialmente para 13/05/2020”. Depois desta ocasião, os prazos foram reabertos por mais três vezes, do dia 02 de junho a 30 de junho; do dia 13 de agosto ao dia 09 de setembro; e do dia 07 dezembro ao dia 18 de dezembro de 2020, entretanto, oitenta e cinco municípios permaneceram inadimplentes com o TCEMG.

Os questionários do IEGM têm o objetivo de avaliar e pontuar as sete áreas da gestão pública: Planejamento, Gestão Fiscal, Saúde, Meio Ambiente, Educação, Proteção das Cidades, Tecnologia da Informação e Sustentabilidade. A análise destes dados proporciona múltiplas visões sobre a gestão municipal e serve de instrumento de aferição da eficiência e eficácia das políticas públicas, consistindo em importante ferramenta disponível aos prefeitos e vereadores para subsidiar as ações de planejamento e tomadas de decisões. Desde o exercício de 2018, a análise do IEGM faz parte do escopo do processo de Prestação de Contas anuais dos municípios mineiros, no Sicom.

Veja abaixo a lista dos municípios multados: