Plataforma SIGAWEB Doce é destaque no Prêmio Ana 2023

Plataforma tem a função de coletar, tratar, armazenar, recuperar e produzir informações sobre recursos hídricos

DA REDAÇÃO – Destinado aos usuários de recursos hídricos e interessados na gestão das águas na Bacia do Rio Doce, o SigaWeb Doce permite o acesso a um variado acervo e dados de informações sobre a gestão. O programa foi desenvolvido em 2021 e foi um dos três finalistas da categoria Organismos de Bacia no Prêmio Ana 2023, realizado em dezembro deste ano.

O técnico de Geoprocessamento da Agência de Água da Bacia do Rio Doce (AGEDOCE), Vítor Soares Feitoza explica que a plataforma tem a função de coletar, tratar, armazenar, recuperar e produzir informações sobre recursos hídricos. “Esse projeto sempre me encheu os olhos, pois atuo próximo ao sistema de recursos hídricos do rio doce há quase 8 anos, e sempre carecemos de uma plataforma com as funcionalidades do SIGA. Assim, poder vê-lo chegar como finalista no Prêmio ANA, uma das premiações mais tradicionais no reconhecimento de boas práticas sobre recursos hídricos e agora de saneamento também, é de uma enorme felicidade”, destaca.

O presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH Doce) Flamínio Guerra destaca que está lisonjeado em ver um projeto da Bacia do Rio Doce como finalista de uma premiação da ANA. “Ser indicado no Prêmio ANA já é uma grande conquista para nós. Isso nos incentiva e mostra que estamos no caminho certo”, pontua.

O PRÊMIO

O Prêmio ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico) é uma das mais tradicionais premiações voltadas aos recursos hídricos no Brasil.

A premiação tem o objetivo de reconhecer o mérito de iniciativas que se destaquem pela excelência de sua contribuição para a promoção da segurança hídrica, da gestão e do uso sustentável dos recursos hídricos, e para soluções voltadas à melhoria e ampliação dos serviços públicos de saneamento básico, visando ao desenvolvimento sustentável do Brasil.

Plataforma foi um dos três finalistas da categoria Organismos de Bacia no Prêmio Ana 2023, realizado em dezembro deste ano (Foto: Divulgação)