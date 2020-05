PlastDerm faz doação de máscaras de proteção

Além de clientes e funcionários, projeto social alcança pessoas em situação de vulnerabilidade social

CARATINGA- Seja feita com tecidos como algodão, tricoline, dentre outros, as máscaras são utilizadas para cobrir o nariz e a boca em espaços públicos durante a pandemia. Elas atuam como barreiras físicas, reduzindo a propagação do vírus e, consequentemente, a exposição e o risco de infecções.

A sua utilização trata-se de uma importante medida de saúde pública que as pessoas devem adotar no combate à Covid-19, além do distanciamento social e da limpeza frequente das mãos. De uso obrigatório no estado, com reforço desta medida através de uma lei municipal, as máscaras têm virado uma fonte de renda para costureiras.

Atentos à necessidade de incentivar o uso deste acessório tão importante e impulsionar a fabricação destas peças, a PlastDerm Clínica, sob a direção do cirurgião plástico Hedelberto Gonçalves e pela dermatologista Maysa de Paula Gonçalves está realizando um projeto para doação de máscaras de pano para clientes, funcionários da clínica e de outros estabelecimentos do prédio e também para bairros mais carentes.

“As máscaras inicialmente foram doadas por uma tia, que tem uma oficina de costura em Ipanema e, a partir daí, surgiu a ideia de contactar empresas parceiras para arrecadação de máscaras. Em uma semana, foram quase cinco mil máscaras arrecadadas por todas estas empresas. Há a intenção de doação de máscaras em bairros em situação de vulnerabilidade social da cidade, onde há maior aglomeração e menor uso rotineiro das máscaras”, declara Hedelberto Gonçalves.

Hedelberto enfatiza a importância de que os empresário da cidade, sobretudo, as grandes empresas, adotem essas medidas de redução do contágio e disseminação da pandemia. “As empresas de um modo geral têm um compromisso e uma responsablidade social com a população e nesse caso em específico, o benefício é grande para o controle da disseminação do vírus, além de possilbilitar um marketing e divulgação da empresa nas ruas da nossa cidade. Hoje, percebemos uma valorização crescente por parte de clientes e sociedade para as empresas que adotam política de responsabilidade social”.

A clínica PlastDerm retornou seus atendimentos de forma reduzida com procedimentos de pequeno porte realizados na clínica. As cirurgias estéticas de grande porte realizadas em ambiente hospitalar estão suspensas desde março sem data para abertura dessas atividades, em virtude da maior disseminação em ambiente hospitalar, o que diminui a realização dos procedimentos propostos. “Caso alguma empresa parceira necessite de indicação de sugestões para confecção de máscara, bem como sua doação, estamos a disposição nos contatos da clínica, sendo (33) 3321-6681 e (33) 99934-9423/Rua Raul Soares, 91- sala 502”.