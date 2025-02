Plantão auxiliará no agendamento da parabólica digital

Serviço inclui instalação de kit sem custos para os beneficiários de programas do Governo Federal

CARATINGA– Mais de 1.500 famílias de Caratinga estão aptas a receber gratuitamente a nova parabólica digital. O serviço, que inclui a instalação do kit sem custos para os beneficiários, é realizado pela Siga Antenado, entidade não-governamental e sem fins lucrativos criada por determinação da Anatel.

O processo de agendamento e instalação do kit digital é totalmente gratuito. Para verificar se têm direito à nova parabólica, os moradores devem entrar em contato com a Siga Antenado pelo telefone 0800 729 2404 ou acessar o site sigaantenado.com.br. No momento do atendimento, é necessário informar o número do CPF ou o NIS (Número de Identificação Social).

Para facilitar o acesso ao benefício, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades em realizar o agendamento online ou precisam atualizar seu cadastro, o Cadastro Único (CadÚnico) e o CRAS Esplanada estarão de plantão nos dias 20 e 21 de fevereiro, das 8h às 17h, auxiliando no agendamento da troca.

A secretária de Desenvolvimento Social, Paula Lessa, destacou a importância da iniciativa e explicou o processo de adesão ao novo sistema. “Inicialmente o sinal tradicional vai ser desligado em 25 de junho. E nós aqui da Secretaria fizemos uma parceria com o governo federal e com o Siga Antenado. Essa parceria é para que haja a troca da antena parabólica tradicional para uma antena digital. Para fazer essa troca, busque o CadÚnico, o nosso serviço de referência aqui na Secretaria e o CRAS. Nos dias 20 e 21 vai ter uma equipe disponível no CRAS Esplanada para que tenha todas as informações que sejam passadas e ajudem o pessoal a fazer a adesão ao novo serviço”.

Paula Lessa também reforçou a importância da atualização cadastral para garantir o acesso a outros benefícios sociais oferecidos pela Secretaria. “Aqui na Secretaria, vocês vão ver que temos vários serviços em andamento, não só para troca da antena digital, como outros também. Mas para isso é preciso que o cadastro de vocês dentro do CadÚnico e no CRAS de referência esteja ok. Então, se tem mais de seis meses, oito meses que você não foi ao CRAS, vá até lá para eles fazerem a atualização dos dados de vocês para que vocês tenham maiores informações dos serviços que nós estamos podendo oferecer”.

A secretária chama atenção para o público expressivo que pode ser beneficiado, principalmente, na área rural de Caratinga. “São mais de mil famílias hoje que podem trocar a antena parabólica tradicional para a antena digital. Tem muita gente que vai ficar sem sinal e hoje em dia comunicação é tudo. Os distritos de Caratinga são os locais que mais vão sofrer com o desligamento do sinal tradicional e se você não tiver o acesso ao sistema digital, você vai ficar sem ver TV. E devido à distância com a sede, para facilitar, você pode ligar para o 0800 729 2404. Se não tiver condições de ir ao CRAS, entre em contato com esse número de telefone para que vocês possam atualizar e receber esse benefício de ter a troca da sua antena”.

O superintendente do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Manoel Dornelas, também ressaltou a importância da regularização cadastral. “Pedimos à população que está com seu cadastro desatualizado, que nos procure no CadÚnico, de 8h às 17h, sem horário de almoço, para estar atualizando esse cadastro. Estamos oferecendo o Siga Antenado, com essa troca de antena, mas, dentro da gestão de benefícios, tem outros benefícios também que o usuário tem direito. Mas para isso, é preciso estar com seu cadastro atualizado”.

A Secretaria reforça que a atualização do cadastro é essencial para garantir que os beneficiários possam acessar não apenas a troca da parabólica, mas também outros auxílios sociais disponíveis. A ação visa garantir que a população de Caratinga continue tendo acesso à programação televisiva, evitando que fiquem sem sinal após o desligamento do sistema tradicional, previsto para 25 de junho.