Plano Diretor do Aeroporto do Vale do Aço é aprovado pela ANAC

DA REDAÇÃO – O Vale do Aço conta efetivamente com um importante instrumento de desenvolvimento do Aeroporto Regional, o Plano Diretor Aeroportuário. O plano foi aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, por meio de portaria publicada nesta semana no Diário Oficial da União. O documento aprovado foi desenvolvido pela Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço – ARMVA e ratificado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade – Seinfra.

Com o plano aprovado pelo órgão competente, o Aeroporto Regional do Vale do Aço agora tem a possibilidade de pleitear recursos federais, principalmente aqueles provenientes do Fundo Nacional da Aviação Civil (FNAC), assim como já ocorreu com outros aeroportos de Minas como Uberlândia e Montes Claros.

Em agosto de 2021, a ARMVA contratou a Infraero para a elaboração do plano, por meio de emenda parlamentar encaminhada pelo deputado estadual Bartô. Já no fim do ano o documento foi entregue para validação da ARMVA e ratificado pela Seinfra no início de fevereiro. Em seguida, o plano foi protocolado para a homologação dos órgãos federais.

O plano contratado pela ARMVA estabelece diretrizes de planejamento para médio e longo prazo do aeródromo e apresenta a expansão da infraestrutura aeroportuária conforme as regulamentações pertinentes e de acordo com o potencial e vocação da região para o transporte aéreo de cargas e de passageiros. O diretor-geral da ARMVA, João Luiz Teixeira Andrade, celebra a homologação do plano e indica a relevância do documento para o Vale do Aço.

“A aprovação do plano é um feito muito importante para a nossa região, pois o plano diretor do aeroporto busca melhorar a capacidade do equipamento, prevendo as suas expansões futuras, ampliações de serviços e, principalmente qualidade nos serviços ofertados pelo Aeroporto Regional do Vale do Aço. Este é um feito importantíssimo do Governo Romeu Zema para o Vale do Aço, em especial da ARMVA, pois fomos os responsáveis pela contratação do plano homologado pela ANAC. Agradecemos a Seinfra, responsável pela administração do aeroporto, por ter autorizado a ARMVA a contratar o plano. Ainda agradecemos a Infraero, contratada para a elaboração do plano, ao deputado estadual Bartô por ter enviado os recursos financeiros que custearam a contratação, aos quatro prefeitos do Vale do Aço que têm buscado melhorias para o aeroporto e também a sociedade civil que tem solicitado ao Governo de Minas os investimentos neste equipamento. Esta é mais uma prova do compromisso do governador Romeu Zema com o desenvolvimento socioeconômico da nossa região”, pontua João Luiz.

Conheça o plano

O plano foi entregue em duas partes. A primeira parte detalha as áreas, estruturas e acessórios necessários e dimensionamento de capacidade para o desenvolvimento do equipamento nos horizontes de 5, 10 e 20 anos. A segunda parte é composta pelas estimativas de investimentos a serem realizados para a implantação das respectivas estruturas e equipamentos.

O documento encontra-se disponível na íntegra para consulta no site da ARMVA, www.agenciarmva.mg.gov.br