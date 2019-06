Planejamento é a chave para conquistar a independência financeira

Seja para uma viagem internacional, comprar a casa própria ou para ter uma aposentadoria tranquila, a independência financeira pode ser alcançada. Confira algumas dicas.

Ter mais autonomia no dia a dia e poder fazer decisões sem se preocupar tanto com o peso delas no bolso. Parece um sonho, mas são ações que podem ser alcançadas com a conquista da tão sonhada independência financeira.

Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostrou que 45% dos brasileiros admitem que não controlam as próprias finanças. Se no Brasil a preocupação maior é fomentar a cultura da educação financeira para que a independência seja uma consequência, no exterior o foco é diferente. Movimentos como o FIRE (Financial Independence, Retire Early) vem ganhando ainda mais visibilidade desde os anos 2000 para reforçar a importância da independência financeira. Também conhecido comoFIRE movement, seu objetivo principal é incentivar medidas de controle de gastos que proporcionem independência financeira e uma aposentadoria precoce entre jovens trabalhadores.

Como meta, seus adeptos buscam poupar o máximo de dinheiro que conseguem na faixa-etária dos 20 a 30 anos para que consigam se aposentar antes, aos 40 anos. Mas engana-se quem pensa que eles desejam se aposentar para passar o resto da vida em casa, sem ocupação: na verdade, o grande objetivo é poder abrir mão de empregos estressantes para investir em suas verdadeiras aspirações. Essa meta é dividida entre pessoas do mundo todo, que sonham em atingir a independência financeira antes da terceira idade.

Se você compartilha desse objetivo de garantir sua aposentadoria e ter uma vida confortável financeiramente mais cedo, veja a seguir algumas dicas para controlar seus gastos.

Calcule o valor desejado e gaste menos do que você ganha

Poder se dedicar ao que realmente te faz feliz fica mais fácil quando você tem em mente exatamente a quantia necessária para que esse sonho se torne realidade. Coloque seus gastos na ponta do lápis e veja qual o valor deverá ser atingido para atingir o objetivo de não precisar mais trabalhar. Em seguida, comece a manter um padrão de vida realmente compatível com a renda que você possui hoje. Controlando gastos é possível conseguir acumular dinheiro, pois, ao contrário do que a maioria pensa, não depende de quanto ganhamos, e sim de quanto gastamos mensalmente.

Planejamento e orçamento

Planejamento e escolhas inteligentes são essenciais para manter a saúde da vida financeira. Por isso, a importância de organizar as finanças cuidadosamente para atingir os resultados esperados.

Certas medidas andam junto com a independência financeira. Uma delas é poupar de forma consistente, com um orçamento detalhado que mostra exatamente para onde o dinheiro está indo.

Controle de despesas

Com todas as despesas anotadas, como aluguel, educação, plano de saúde e contas como água, luz e TV, além daquelas consideradas “pequenas”, como lanches ou cafés, é possível observar para onde o dinheiro está indo. As planilhas são a ferramenta mais indicada para essas anotações, pois possuem mecanismos de cálculo que somam os gastos e mostram os resultados finais. Aplicativos também são uma boa opção, pois contam com a facilidade de estarem sempre à mão. O Finance e o Jimbo são dois exemplos de aplicativos grátis que podem ajudar nesse sentido.

Planeje e cumpra suas metas

Com todos os canais para onde o dinheiro se esvai devidamente identificados, é chegada a hora de estabelecer metas reais para conter esses gastos. Porém, cortar tudo de uma vez não é a melhor saída: é importante fazer escolhas sustentáveis, que realmente possam ser cumpridas a longo prazo. Os gastos devem ser reduzidos aos poucos com mudanças efetivas, como começar a acordar mais cedo e usar o transporte público ao invés de táxi ou Uber.

Nessa hora, saber o que é negociável ou não faz toda diferença para entender o que pode ser reduzido na rotina. Não há certo ou errado, apenas objetivos que podem ou não ser atingidos. Estabelecidos os seus, é só começar a trabalhar para cumpri-los.

Confira algumas dicas que vão te ajudar a economizar e conquistar a independência financeira:

● Limite o uso do cartão de crédito: lembre-se que ele é uma forma de pagamento e não um tipo de gasto. Fique de olho nas taxas de juros e restrinja o uso até o vencimento da próxima fatura.

● Compre a vista: se tiver o valor total para a compra, é melhor comprar à vista, o que evita dívidas no cartão de crédito e aumenta as chances de se obter um desconto.

● Opte por levar marmita para o trabalho: os gastos com alimentação fora do lar costumam pesar no orçamento, por isso, cozinhar mais e levar comida para o trabalho ajuda a evitar as tentações e de quebra faz bem para a saúde.

● Use a regra dos 70-20-10: é simples, basta dividir as despesas em três e reservar uma parte da renda para cada uma. Funciona assim: 70% deve ser usada para gastos essenciais, como supermercado, aluguel, água e luz; 20% deve ser investida nos gastos extras ou variáveis, como vestuário e lazer; e 10% com gastos financeiros, é o valor que você vai separar todos os meses para fazer sua reserva de emergência.

● Aumente sua renda com trabalho extra: além de poupar, lucrar também ajuda a melhorar qualquer situação financeira seja cozinhando ou costurando para fora. Se você tiver um talento rentável, use o marketing boca a boca a seu favor e comece a prestar serviços no tempo livre.

Medidas simples como essas, quando colocadas em prática, trazem resultados positivos a curto, médio e longo prazo. Suas finanças e objetivos agradecem!