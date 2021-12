Pitbull avança contra criança e avó é mordida ao defender o neto

POCRANE – Uma mulher e o neto dela, de 1 ano e 6 meses, foram atacados por um cão da raça pitbull em Pocrane, neste domingo (12).

Maria Aparecida Alves, de 49 anos, contou que passeava com o neto na calçada da dela, no bairro Cônego Ricardo. Nesse momento, o cão se aproximou e avançou no menino.

A avó, para defender a criança, empurrou o cachorro com a perna e foi mordida. Dez pessoas ajudaram no socorro para conseguir afastar o cachorro, cujo dono estava no local, mas não conseguir conter o animal.

A mulher foi levada para o hospital e levou quase 70 na perna esquerda. O neto dela não ficou ferido.

Ainda conforme o relato de Maria Aparecida, os moradores acabaram atingindo o cachorro com uma barra de ferro. Depois, o animal foi sacrificado.

Os moradores afirmam que outros ataques estão acontecendo na cidade e pedem a colaboração dos donos de cães para que não deixem os animais soltos pela rua.

G1 dos Vales