PIT STOP SOLIDARIEDADE

Rotary Club e Caratinga Invisível organizam campanha solidária de arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene pessoal

CARATINGA- O Rotary Club Caratinga e o grupo Caratinga Invisível se uniram em parceria na organização do Pit Stop Solidário. O evento tem por objetivo arrecadar alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene pessoal, para fornecimento de marmitas e distribuição de cestas básicas para pessoas em situação de rua.

Conforme Vinicius Ângelo, presidente Rotary Club Caratinga, o evento que acontecerá no dia 21 de agosto, contará com quatro postos estratégicos de coleta de doações, nas praças Cesário Alvim, Calógeras, Getúlio Vargas e da Conceição. “O Rotary Club Caratinga, em forma de incentivar e valorizar o trabalho belíssimo que esses jovens prestam à nossa sociedade, montou essa parceria. Você que ver nossas barraquinhas, não deixe de nos ajudar, faça suas doações. Estaremos de 10h às 15h. Para quem não conhece o trabalho do Caratinga Invisível, eles ajudam pessoas em situação de rua e famílias cadastradas. Para você que não pode dar uma cesta básica, pode doar um alimento, um creme dental, um sabonete ou a doação em dinheiro”.

Hygor Vinícius Machado, que é um dos fundadores do Caratinga Invisível, ressalta que o grupo existe há pouco mais de um ano e que a solidariedade da população é fundamental. “Para quem quiser conhecer mais nosso projeto, pode entrar no nosso instagram @caratingainvisivel, onde mostramos os jantares que servimos todos os domingos e as campanhas de arrecadação que desenvolvemos. Temos cozinheiras voluntárias, compramos os alimentos e fazemos a distribuição às pessoas em situação de rua. Então, essas doações são muito importantes para continuação da assistência que prestamos a essas pessoas”.