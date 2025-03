Pistas do Invisível-5

O Poder das Palavras

Profecias, Promessas e Intuições Que Se Cumprem Além do Tempo

Algo assim já aconteceu com você: – Alguém disse algo sobre seu futuro, e anos depois, aquilo se tornou realidade??

Ou talvez você tenha feito uma promessa sem pensar, mas ela acabou guiando sua vida de um jeito inesperado?

Pessoalmente creio que nossas palavras têm um peso que nem sempre percebemos.

Um conhecido meu, por exemplo, e cujo nome não desejo revelar, era um jovem inseguro, e sem expectativas quanto ao seu futuro. Mas um dia ele ouviu seu professor lhe dizer:

“Você tem um talento raro para a escrita.”

Aquela frase ficou em sua mente, como uma semente. Anos depois, tornou-se escritor. E o talento veio à tona!

Mas e quando as palavras parecem vir de um lugar além da lógica?

Marta lembra-se do que sua avó lhe disse quando ela ainda era uma criança: “Um dia você vai cuidar de muitos, mesmo sem saber como fazê-lo.”

Décadas se passaram, e Marta, sem nunca ter planejado nada de concreto, fundou um abrigo para crianças. Só então se lembrou daquelas palavras.

Profecias aparecem em todas as culturas. Algumas são vagas, outras tão precisas que desafiam qualquer explicação. O pastor que previu um desastre e salvou sua comunidade… A mulher que sonhou com um aviso e evitou uma tragédia…

Como explicar essas premonições que se cumprem além do tempo?

E as palavras que carregam poder? Uma promessa dita com fé, um voto feito em um momento de desespero – podem moldar destinos. A história de um tal de Carlos que jurou nunca abandonar um amigo seu, e mesmo depois de anos e vários desencontros, no dia mais difícil daquele amigo, lá estava ele, cumprindo sua palavra.

Se palavras são apenas sons, por que algumas parecem tocar algo além da nossa compreensão?

Talvez o segredo esteja no invisível.

Talvez certas palavras sejam mais do que frases – sejam fios que tecem nossa história.

Se for assim, o que estamos semeando com aquilo que dizemos?

E mais importante: estamos atentos às palavras que podem transformar nosso próprio destino?

Rev. Rudi Kruger – Faculdade Uriel de Almeida Leitão, Rede Doctum – [email protected]