Pista de esportes radicais será inaugurada amanhã

Prefeitura cedeu espaço no Parque de Exposições para a prática de motocross e wheeling. Durante evento, serão arrecadados alimentos não perecíveis pra o hospital

CARATINGA- Adrenalina e liberdade são sensações que entusiasmam os praticantes de motocross e wheeling, esportes radicais. Em Caratinga, eles não tinham um local adequado para a prática esportiva, mas por meio de uma parceria com a prefeitura, um espaço foi cedido para a realização das manobras.

Amanhã, a partir das 15h, a pista será inaugurada no Parque de Exposições João da Costa Mafra. Pilotos da região e de outros estados são esperados para o evento que também terá caráter social, com a arrecadação de alimentos não perecíveis para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

João Batista, superintendente de Cultura e Esporte, explica que há 45 dias o sonho começou a tomar forma, por meio de uma reunião com os adeptos destas modalidades. “Tanto para o motocross, quanto para o local apropriado para a pista de wheeling, a galera do grau que andava do lado de fora do Parque de Exposições. O sonho ainda continua, porque queremos uma outra área e estamos batalhando para isso acontecer. Mas, com essa sensibilidade, o prefeito Dr. Welington prontamente atendeu o pessoal com um espaço bacana, trouxemos o Joesman que é um cara técnico, que vem fazendo várias pistas há vários anos, Caratinga chegou a ter quatro pistas de motocross. E vimos que o esporte estava meio que apagado e com essa liberação do prefeito que doou o espaço, com recurso próprio deles construíram a pista, no sábado poderemos realizar essa inauguração”.

Conforme João, a inauguração do espaço representa o incentivo ao esporte. “Vamos estrear a pista de motocross e legalizar o wheeling, esporte conhecido como grau, que recebe lei de incentivo federal já em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte. Tivemos no aniversário da cidade um pessoal apresentando isso que foi o Força em Ação e agora estamos trazendo esses dois esportes radicais. Tenho o prazer de fazer parte disso com eles, abraçamos a causa, convidamos todo mundo para vir, prestigiar o motocross e esse esporte novo que está chegando dentro da cidade”.

Joesman Domingues, piloto de motocross, afirma que os pilotos se organizaram para custear as despesas necessárias para a construção da pista. Os projetos não param e, aos poucos, outras melhorias serão implantadas. “Agradecemos ao Dr. Welington por ter atendido nosso pedido e ceder esse espaço bacana para nós. Nossa turma juntou com a verba que a gente tinha e está pronta a pista de motocross, um sonho realizado, Caratinga já teve várias pistas e há muito tempo estávamos sem pista para treinar, dependendo de cidades vizinhas para treinar e praticar o esporte que a gente ama. Esperamos que façamos um treino bacana no sábado, para todos que gostam de ver, vamos ajudar o hospital também e curtir vários pulos radicais, que estamos aí para isso mesmo. Dentro das nossas possibilidades, acabando de acertar toda o custo, vamos entrar com um projeto de iluminação para a pista”.

Júlio César, iniciante no motocross, cita que atualmente Caratinga conta com em torno de 22 pilotos desta modalidade esportiva. Com a inauguração da pista, ele acredita que o grupo ficará ainda maior. “É trazer o esporte para Caratinga, temos hoje pessoas de nome andam no Brasil inteiro, como Nathan Azevedo, Marcos Vinícius, que estão sempre incentivando o esporte. Esse apoio que o Dr. Welington nos trouxe e cedeu essa área para nós foi de grande importância, precisamos trazer eventos para o Parque de Exposições de Caratinga e vamos buscar trazer vários através do motocross e nossos amigos do Grau. E os meninos de bicicleta, que quiserem vir brincar aqui, estará à disposição deles também. Estou aqui com meus filhos, começando no motocross para incentivar o esporte, tirar do mundo das drogas, da bebida. O esporte é importante para a saúde e a educação. Queremos esse ano ainda trazer um campeonato para Caratinga, vamos buscar apoios para isso”.

Thales Henrique, piloto de wheeling, também acredita que o esporte será realizado de maneira mais segura em um local específico. “Esse apoio que está vindo da Prefeitura está sendo de grande importância, porque como treinávamos numa rua que não era legal, ficava meio uma desavença com a polícia, criando uma situação até chata. Surgiu essa oportunidade e abraçamos a causa. No nosso grupo são 180 praticantes. Esse esporte, o básico é a pessoa equilibrar sobre uma roda, existem outras manobras também como fazer o zerinho, soltar as mãos e raspar a traseira da moto”.