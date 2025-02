Piracema: PM de Meio Ambiente realiza prisão e apreensões de apetrechos proibidos

CARATINGA-A Piracema, período de defesa da pesca nas águas brasileiras, segue em vigor até o dia 28 de fevereiro, com o objetivo de garantir a preservação das espécies aquáticas e seu ciclo reprodutivo. Durante este período, a pesca em rios e lagos é restrita em várias regiões do país para evitar a captura de peixes em sua fase reprodutiva.

No entanto, a fiscalização contra a pesca predatória continua sendo intensificada. A Polícia Militar de Meio Ambiente realizou uma operação recente em combate à pesca ilegal e em defesa da biodiversidade local. Durante o atendimento de uma denúncia anônima, os agentes conseguiram prender em flagrante um indivíduo envolvido com atividade de pesca predatória, utilizando-se de uma tarrafa com o objetivo de arrebatar os peixes nas proximidades de uma corredeira do rio Caratinga.

Além da prisão de um dos autores e infrações detectadas, a PM apreendeu materiais utilizados em práticas predatórias, como redes de pesca e outros equipamentos proibidos. Foi aprendido ainda um simulacro de arma de fogo durante a ação e aplicadas multas para os infratores, sendo uma no valor de R$6.523,81 e outra no valor de R$8.904,91.

A continuidade das ações da PM de Meio Ambiente reforça a importância de preservar os ecossistemas aquáticos e conscientizar a população sobre as consequências da pesca ilegal. A Polícia Militar de Meio Ambiente continua com sua vigilância durante o período da Piracema e orienta aos pescadores e cidadãos que sigam as regras estabelecidas para garantir a proteção dos recursos naturais.