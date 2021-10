Pioneirismo: Funec homenageia membros em cerimônia de descerramento de placas

CARATINGA – A Fundação Educacional de Caratinga homenageou, nesta quinta-feira (28), por meio de uma cerimônia de descerramento de placas, membros da instituição cujos esforços resultaram na criação e manutenção da FUNEC. O momento festivo contou com a presença de alguns familiares dos homenageados e autoridades. Vale ressaltar que todo o evento atendeu aos critérios e protocolos de segurança sanitária, em virtude do momento de pandemia da COVID-19. O evento foi seguido por um jantar e uma reunião da Assembleia da Funec.

A história da Fundação Educacional de Caratinga é marcada pelo pioneirismo. Há mais de meio século Caratinga ganhava uma instituição de ensino superior. Um marco para a época. A Funec alcançou uma posição de destaque não só na área educacional, mas também se tornou referência na saúde, pesquisa, e nos contextos ambiental e na comunicação. Isso graças a membros dedicados, esforçados, competentes e responsáveis.

Dois deles foram homenageados pela Fundação com as placas: “Centro de Reabilitação Monsenhor Raul Motta e Sala dos Pioneiros Professor Monir Ali Saygli”.

Sua vida já foi registrada em livro – “O Filho de Maria” –, e sua dedicação ao longo de muitos anos a Fundação Educacional de Caratinga faz parte de sua história. Monsenhor Raul Motta de Oliveira nasceu em Inhapim, em 1929. Ele foi aluno do Seminário Arquidiocesano de Mariana, e ordenado em 1958. Atualmente é pároco emérito da Catedral São João Batista e diretor do arquivo diocesano. É também jornalista, redator, escritor e membro fundador da Academia Caratinguense de Letras. Hoje é membro da Assembleia da Fundação Educacional de Caratinga.

“Esta homenagem é para lembrar este tempo todo de trabalhos e serviços prestados a FUNEC. É muito importante, para mim, estar sempre junto desta Fundação, maravilhosa, e eu estou sempre dando graças a Deus por isto.”, disse Monsenhor Raul.

O outro homenageado é graduado e pós-graduado em Direito, graduado em Letras – Inglês, e considerado um dos maiores conhecedores da Língua Portuguesa – Literatura e Gramática – de toda a região. O Professor Monir Ali Saygli nasceu em Caratinga. Ele não apenas sonhou a Fundação Educacional de Caratinga, mas colocou a mão na massa. Foi o grande executor. Coube a ele tornar viável, documentar toda a fase inicial da implantação da FUNEC.

“Eu recebo esta homenagem com muita emoção! Eu estou trabalhando na FUNEC desde 1963. Somente em 22 de maio de 1968 nós conseguimos a vitória de fazê-la funcionar, e iniciamos as aulas no mês seguinte. Fizemos a publicidade e, logo de início, tivemos quase 500 alunos. Tínhamos, apenas, quatro cursos e oito salas – cedidas pelas irmãs. Nestes 53 anos de funcionamento esta é a primeira vez que alguém me presta uma homenagem tão especial! Eu estou emocionado!”, destacou senhor Monir.

Para a instituição, homenagear estes pioneiros é motivo de muita satisfação e uma forma de demonstrar a valorosa contribuição destes membros para a Fundação.

“Esta homenagem é uma prova de agradecimento ao que eles fizeram para o bem desta casa. Porque, no princípio, não era essa maravilha toda. Tudo era difícil, inclusive a implantação, em si. E eles estavam lá, no começo de tudo! Então merecem a homenagem mais plena.”, afirmou o presidente da FUNEC, senhor Josephino Gonçalves.

“Ambos ainda fazem parte da Assembleia da FUNEC, como pioneiros. E a história da Fundação se confunde com a deles. São membros que, há décadas, se dedicam à instituição e colocaram o nome deles (de pessoas com conduta ilibada) à serviço da Fundação. Então, hoje, é uma pequena retribuição à grande contribuição deles para a FUNEC.”, acrescentou o superintendente especial de Gestão da FUNEC, Sérgio Gonçalves Horsts.