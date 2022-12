Pilotos iniciam greve, mas voos de confins não foram impactados até o momento

Pilotos e comissários das companhias aéreas brasileiras iniciaram uma paralisação no início da manhã desta segunda-feira (19), mas isso praticamente não afetou as decolagens no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.

Apenas uma partida estava atrasada entre as previsões do terminal. O voo da Latam 3059, com destino a Congonhas, em São Paulo, deveria ter saído às 7h55, mas só deve sair às 9h45.

Mas a situação no principal aeroporto de Minas pode mudar, já que houve maior adesão à greve dos aeronautas em outros terminais importantes do Brasil, como das cidades de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, nem todas as chegadas podem acontecer dentro da previsão nas próximas horas. Nesta segunda-feira, três chegadas de Congonhas, em São Paulo, estavam atrasadas.

Segundo a GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, dez voos foram afetados pela greve dos aeronautas. Nos aeroportos de Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, alguns voos chegaram a ser suspensos.

