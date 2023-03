Piloto caratinguense se destaca no automobilismo

Aos 10 anos de idade, Rodrigo Batalha alcançou segunda colocação em corrida de Kart

CARATINGA- Adrenalina, estratégia e muitas conquistas no automobilismo. Apesar da pouca idade, o piloto caratinguense Rodrigo Batalha Carvalho Filho vem se destacando no Kart.

Recentemente, ele foi o segundo colocado na categoria cadete pela primeira etapa da taça RBC Minas. O pai Rodrigo Batalha destaca que o garoto se divide entre o virtual e o real para se preparar para as provas. No quarto, um espaço para os primeiros troféus, o computador e o simulador de Kart. “Tudo começou de forma virtual. Como não temos nada em Caratinga, pista de Kart, ele começou com o simulador. Decidimos procurar um lugar que tivesse Kart de aluguel, ele começou andando em Ipatinga e na falta de outras crianças para praticar o esporte junto com ele, fui orientado que seguisse para Belo Horizonte, que lá tinham outras crianças já num nível bem mais elevado. Ele começou a treinar, ingressamos em uma equipe lá de BH e ele deu início às competições profissionais mesmo de Kart. Ele começou em treinar em julho do ano passado e passamos a ir constantemente, mantendo uma rotina de treino todo final de semana”.

Aos sábados, a família segue para a capital mineira, onde Rodrigo consegue colocar em prática algumas estratégias que foram pensadas por meio do simulador. “Já é um esporte caro, complicado e dado essa distância ainda que temos, torna-se difícil manter essa sequência de treino e concorrer com quem mora lá, mas, estamos na luta. Saímos de casa duas horas da manhã para treinar em Belo Horizonte das 7h às 9h. É a única prática que ele tem do esporte durante a semana”.

O pai está satisfeito com os resultados obtidos pelo filho, considerando que ele não tem a possibilidade de realizar treinos práticos com frequência. “As competições, como foi no final de semana passada, que ele pegou segundo colocado na categoria cadete e pole position na classificação, pela rotina de treino que temos só uma vez na semana, acho que ele está indo até bem, tendo em visto com que ele concorre com crianças que já têm a possibilidade da prática muito mais fácil, acesso ao kartódromo quando quiserem”.

Essa é a terceira competição que Rodrigo Filho participa e o garoto já conquistou o pódio por duas vezes. No dia 29 de abril ele participará da segunda etapa da Taça Minas. “O principal fator de conseguirmos nos manter no esporte são as empresas de Caratinga que apoiam porque sem o apoio deles seria totalmente impossível para nossa condição financeira, tendo em vista que moramos em Caratinga, 320 km de distância do kartódromo, eleva um custo para um patamar muito mais alto que já é”, enfatiza o pai.

Rodrigo Batalha Filho faz um balanço positivo da última competição e está satisfeito com o resultado. “Consegui dormir feliz. Foi muito boa a corrida, muito disputada, nós três largamos na frente e disputamos pela primeira colocação”.

Questionado sobre seu ídolo na Fórmula 1, Rodrigo Filho destaca o piloto Lewis Hamilton. Seguindo a inspiração do grande astro, Rodrigo segue se dedicando para os próximos desafios. “É muito cansativo, mas, estou todo final de semana em Belo Horizonte, preciso dormir no carro, mas, vale a pena. Preparar para a próxima corrida aí”.