Pilates: benefícios para a saúde do corpo e da mente

CARATINGA – A técnica do Pilates está cada vez mais difundida e sendo praticada devido aos benefícios que traz para a saúde do corpo e da mente. Os exercícios são ideais para o fortalecimento da musculatura corporal, corrigir a postura, aumentar a flexibilidade, estimular a coordenação motora, prevenir fraturas ocasionadas pela osteoporose, melhorar concentração, amenizar dores e consequentemente evitar doenças caudadas pela obesidade e o sedentarismo.

O fisioterapeuta do Centro de Reabilitação Casu/Funec, William Soares da Silva, explica em que consiste a técnica, que deve ser realizada sempre com acompanhamento profissional especializado. “O Pilates é um método de controle muscular desenvolvido pelo alemão Josefh Pilates na década de 20. Esta técnica tem o intuito de trabalhar o relaxamento, alongamento e fortalecimento muscular. Melhora do equilíbrio, controle postural e o trabalho de core que é a musculatura responsável pela sustentação do corpo humano”.

Além de trazer inúmeros benefícios para a saúde como um todo, o Pilates ainda pode ser praticado para evitar lesões e não costuma ter contra indicações. Segundo William Soares, “quando a musculatura global está fortalecida e alongada há um melhor condicionamento físico, uma vez que essa musculatura de sustentação está fortalecida e bem trabalhada é possível prevenir lesões nas grandes articulações e estabelecer uma melhor qualidade de vida dos pacientes”.

Em geral a prática do Pilates não tem contraindicações, mas o fisioterapeuta orienta que todos os interessados pelo método devem passar por uma avaliação prévia, antes de iniciar os exercícios. O Centro de Reabilitação Casu/Funec oferece estrutura física e profissional necessárias para a prática segura do Pilates. Para mais informações e agendamento de avaliações o contato pode ser realizado pelo telefone (33)3322-7900 no ramal 7799 ou (33) 999188030.