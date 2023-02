Piedade de Caratinga recebe reunião da Rede Leste de Bancos de Alimentos

PIEDADE DE CARATINGA- O município de Piedade de Caratinga sediou nesta sexta-feira (10), a reunião ordinária da Rede Leste de Bancos de Alimentos (RELBA). O prefeito Adolfo Bento e o vice-prefeito Claudinho receberam diversas autoridades, dentre prefeitos que fazem parte da RELBA e o deputado federal Leonardo Monteiro.

O prefeito Adolfo destacou a importância de receber o evento e a vocação agrícola do município. “O Banco de Alimentos veio para Piedade de Caratinga em 2013, no meu segundo mandato, em 2014 veio a RELBA, em 2015 a primeira reunião no município de Piedade de Caratinga com a RELBA. É muito importante, principalmente para nosso município que é baseado 60% a 70% que mantém o comércio do município, justamente da zona rural, com os hortifrutigranjeiros e cafeicultura. Tenho certeza de que no mínimo 40% da população está instalada na zona rural”.

O vice Claudinho também fez questão de destacar que é preciso investir na agricultura familiar. “É muito importante discutir essa questão do banco de alimentos, que vem para combater a fome, que infelizmente nós voltamos para o Mapa da Fome, hoje uma das principais obrigações e compromissos do nosso presidente Lula focar nisso, para melhorar a vida das pessoas. E incentivar também o plantio, o campo, a agricultura familiar ficou muito desfavorecida com essas mudanças de governo, precisamos investir nisso”.

AGRICULTURA

A rede foi criada em 2014 com três bancos de alimentos formados e, atualmente, já está presente em 48 municípios da região, levando os alimentos dos municípios onde há excesso para os locais onde há carência.

Samuel Pereira, presidente da RELBA, destaca o trabalho que é desenvolvido juntos aos municípios. “A RELBA capta recursos de deputados federais e traz a agricultura familiar para o município. Ela compra dos pequenos agricultores e distribui esses alimentos para a comunidade mais carente. A RELBA hoje tem 48 municípios e todo mês tem reunião ordinária em cada município. Piedade de Caratinga é um exemplo para nossa rede, é o espelho em hortaliças, todas as questões em agricultura já estão um pouco mais avançadas que alguns outros municípios”.

O secretário de Agricultura Nélio Soares enfatiza que o município de Piedade de Caratinga tem investido no fortalecimento da agricultura familiar e, consequente, do combate à fome. “Nós temos um trabalho muito importante em Piedade, que é um dos maiores produtores de hortifruti granjeiros. Estamos buscando recursos para fortalecer nossa Secretaria e dar apoio a nossos produtores, porque sem o produtor não tem como combater a fome. Tudo que consumimos vem da roça, então precisamos de parceria forte. Finalzinho do ano distribuímos alimentos para mais de 200 famílias, mandamos alimentos para cidades vizinhas, estamos trabalhando para cada dia fortalecer mais”.

O secretário de Agricultura de Caratinga, Alcides Leite de Mattos, também participou do evento e ressaltou que a reunião também teve o objetivo de buscar recursos para a agricultura familiar dos municípios. “Quero parabenizar o prefeito de Piedade, Adolfo Bento, por esse brilhante evento, mostrando uma administração preocupada com a agricultura familiar, a segurança alimentar. Caratinga, que é a cidade maior da região e que tem graves problemas de segurança alimentar no que tange à necessidade de atender a comunidade mais pobre, vendo esse intercâmbio é muito bom, com a presença do deputado, pois queremos que os parlamentares que estão nessa gestão do governo federal possam trazer mais recursos, que estão faltando, para que possamos atender a essas demandas das escolas, das comunidades carentes”.

O deputado federal Leonardo Monteiro elogiou a articulação dos bancos de alimentos, que possibilita uma troca de experiência entre as cidades. Também falou a respeito do envio de emendas parlamentares para suprir as demandas das localidades. “Quero parabenizar a RELBA por essa articulação, nós como deputado federal temos que fortalecer uma política pública como essa que é importante, sobretudo no combate à fome. São os bancos de alimentos, o PAA, PNAE, os conselhos de desenvolvimento sustentável, a agricultura familiar, têm um papel importante para que possamos ter orgulho de dizer que somos um país produtor de alimentos, mas, também precisamos de tirar esse rótulo que é a fome. Não se pode um país da dimensão do Brasil, com a capacidade de produção de alimentos ter 33 milhões de pessoas passando fome. Como deputado federal, estar aqui, participando da RELBA, estou mais consciente da responsabilidade que me cabe de fazer a interlocução entre nossa região, nossos municípios e o governo do presidente Lula em Brasília, para que os recursos possam chegar aqui”.