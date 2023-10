Secretaria de Saúde realiza parceria com o Pedal da Serra

PIEDADE DE CARATINGA – Pelo terceiro ano consecutivo, a Secretaria de Saúde foi parceira no Pedal da Serra, nesse último domingo (1). O percurso foi de, aproximadamente, 40 quilômetros, onde contemplou a zona rural de Piedade de Caratinga. Foram inscritos 300 participantes.

Além de acompanhar o percurso prestando atendimento nos casos de urgência, a Secretaria de Saúde teve sua tenda montada na praça Adriano Sabino, na frente do palco principal. Os profissionais além de informações importantes sobre a saúde, realizaram aferição de pressão, e testes rápidos para Sífilis, HIV e Hepatites B e C.

Uma novidade para o evento levada pela secretaria foram duas plataformas com a câmera 360°, atração que rendeu muitos vídeos do povo pietatiano.

“Nossa ação foi no sentido de atrair pessoas e conscientizar a população sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Estamos no Outubro Verde, que chama atenção para o combate à Sífilis. Esta doença é uma infecção bacteriana sistêmica, crônica e curável. Pode surgir após contato sexual (adquirida), ou ser transmitida da mãe para o bebê (congênita). Os sintomas são ínguas e feridas indolores na genital, boca e outros locais, como palma das mãos e plantas dos pés”, explicou Jacqueline Arruda, coordenadora da Atenção Primária à Saúde.

Participaram do evento toda a secretaria de Saúde, os agentes de endemias, e as equipes de odontologia, multidisciplinar e enfermagem. “Lembramos que os mesmos testes oferecidos no evento estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), inclusive no Saúde da Hora”, ressaltou o secretário de Saúde, Elton José Alves.