Pianista internacional Simone Leitão se apresenta em Manhuaçu e Leopoldina

Em Leopoldina, palestra foi marcada pela comemoração dos 18 anos da unidade

DA REDAÇÃO– Reconhecida como uma das mais atuantes pianistas brasileiras da atualidade, a musicista Simone Leitão está em turnê por Minas Gerais e Espírito Santo através de projeto da Rede de Ensino Doctum. Na noite da última quarta-feira, 16, Simone se apresentou na unidade de Manhuaçu, e na noite da última quinta-feira, 17, na unidade de Leopoldina. A musicista ministrou a palestra “Criatividade e Inovação – Inovando Dentro das Regras – Criando Novas Regras?!”, que já passou por cidades como Caratinga, Vitória e Juiz de Fora.

Para Simone, aliar música e inovação é essencial para a compreensão da história da humanidade. Neste sentido, ela propôs uma viagem pela história da música e da humanidade, começando pela Grécia Antiga e seguindo pela evolução da música ocidental, abordando diversas temáticas relacionadas à criatividade, inovação, colaboração, comunicação, filosofia, música e trabalho em equipe. O colaborador da unidade Doctum de Manhuaçu, Jocimar Franco Barreto, compareceu ao evento e ressaltou alguns dos pontos que mais lhe chamaram a atenção. “Foi perfeito, os vídeos das orquestras e ela tocando foi de arrepiar. Todos adoraram o evento. Tínhamos pessoas da comunidade cultural da cidade que saíram do evento maravilhados”. O evento contou com a participação do presidente da Rede de Ensino Doctum, Claudio Leitão, que prestigiou o momento.

A palestra em Leopoldina foi marcada, ainda, pela comemoração dos 18 anos de atuação da Rede de Ensino Doctum na cidade. Foi oferecido um bolo em homenagem aos colaboradores da instituição, em reconhecimento ao trabalho que desenvolvem há quase duas décadas em prol da educação. O presidente executivo da Rede de Ensino Doctum, Pedro Leitão, também esteve presente na cerimônia.

SOBRE A PIANISTA

Simone é natural de Caratinga, Minas Gerais, Mestre em piano pela Academia de Música da Noruega e Doutora em Piano Performance e Musicologia pela Universidade de Miami. É uma das mais atuantes pianistas brasileiras e mantém anualmente uma agenda de cerca de 40 concertos como solista de orquestra, camerista e recitalista no Brasil, nas Américas, China e Europa. Recentemente, ela realizou uma turnê internacional, passando por mais de 10 cidades de cinco países, como Equador; Costa Rica; Miami, Fort Lauderdale, Los Angeles, São Francisco e Nova Iorque nos Estados Unidos, e ainda se apresentou em Salvador, com a Orquestra Jovem da Bahia (Neojiba).