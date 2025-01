PF faz operação contra fraudes na fila de sistemas do SUS

Segundo a PF, mais de 100 agendamentos para consultas médicas, no âmbito do SUS, foram realizados por indivíduos que captavam as vagas para pessoas de seu interesse em troca de apoio político e votos nas eleições de 2024.

Na operação, policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão em em Brasília e Queimados (RJ), município da Baixada Fluminense. A Justiça também determinou o sequestro e bloqueio de bens, valores e ativos incompatíveis com a renda dos investigados, além do afastamento da função pública de alguns envolvidos com o esquema criminoso. O valor não foi divulgado.

A investigação foi iniciada a partir de notícia-crime encaminhada pela Câmara Municipal de Queimados, relatando que centenas de agendamentos para consultas em diversas especialidades médicas estariam sendo efetivados através do SISREG, por indivíduos que visavam captar as vagas destinadas a munícipes e retê-las em seu poder para, posteriormente, alocar pessoas de seu interesse em troca de ganhos eleitorais, como apoio político e votos nas eleições de 2024.

O SISREG tem como objetivo organizar e controlar o fluxo de acesso aos serviços públicos de saúde. O agendamento dos procedimentos é feito com base na posição na fila e na disponibilidade de vagas.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, inserção de dados falsos em sistema de informação e corrupção eleitoral, cujas penas somadas podem chegar a 24 anos de reclusão.

A CNN entrou em contato com o Ministério da Saúde, responsável pelo SUS, e aguarda retorno.

Fonte: CNN Brasil