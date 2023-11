PF faz buscas contra investigado de pornografia infantil em Timóteo

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (24), a Operação Luz da Infância com o objetivo de cumprir na residência do investigado, em Timóteo, um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Ipatinga. O mandado foi cumprido com o objetivo de se obter novos elementos de prova que corroborem os indícios já existentes de armazenamento ou aquisição de conteúdo relacionado com o abuso sexual infantojuvenil. Os equipamentos utilizados do investigado guardam vestígios fundamentais para a comprovação da autoria delitiva. O combate ao abuso sexual infantil é uma prioridade na Polícia Federal, com um trabalho amplo e complexo, tendo uma unidade especializada no tema visando uma atuação rápida e efetiva da Polícia Federal nesses crimes. O investigado poderá responder pelos crimes de armazenamento, compartilhamento e produção de material de abuso sexual infantil e estupro de vulnerável. A idade desta pessoa, alvo dos trabalhos policiais, e nem o local onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão não foram divulgados pela Polícia Federal.