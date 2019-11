PF DEFLAGRA OPERAÇÃO FALSÁRIO

Alvo foi uma loja no Vale do Sol. Foram encontradas, em branco, anilhas de identificação de pássaros, as quais passarão por perícia. Uma pessoa foi conduzida

CARATINGA – Na manhã de ontem, foram cumpridos dois mandados judiciais de busca e apreensão. A Polícia Federal requereu, em inquérito policial já em andamento, os mandados para apurar o crime de falsificação de sinal público e foram expedidos pela Vara da Justiça Federal em Manhuaçu.

O cumprimento contou com o apoio do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e ocorreu em um imóvel na rua Francisco Vitor de Assis, no bairro Vale do Sol, onde foram encontradas, em branco, anilhas de identificação de pássaros, as quais passarão por perícia.

As anilhas identificadoras dos passeriformes foram instituídas pelo IBAMA como forma de autenticar a regularidade da manutenção de pássaros em cativeiro. Conforme nota emitia pela assessoria de comunicação da PF, “o material falsificado, ora apreendido, seria utilizado para legitimar fraudulentamente animais capturados na natureza, permitindo a sua comercialização irregular”.

Foram também apreendidos três pássaros anilhados que não integravam o plantel do criador. “O que caracteriza a prática dos crimes ambiental e de falsidade ideológica por omissão de dados em sistema de cadastro de passeriformes”.

O criador foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Governador Valadares para a formalização da prisão. Se condenado, poderá cumprir até 6 anos de reclusão.