PF cumpre mandado de busca e apreensão em Piedade de Caratinga para investigação que pode ter resultado em morte de uma brasileira

Governador Valadares – Na manhã dessa quarta-feira(9), a Polícia Federal deflagrou a “Operação Caronte” com o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em Governador Valares, e um em Piedade de Caratinga. O objetivo é elucidar o envolvimento de integrantes de um grupo com a migração ilegal de uma brasileira que morreu após a travessia da fronteira do México com os EUA.

Investigações apontaram que a brasileira se sentiu mal antes de chegar nas proximidades da fronteira norte-americana e foi desencorajada a procurar atendimento médico pelas pessoas envolvidas em sua migração ilegal, vindo a falecer em San Diego, na Califórnia.

As buscas realizadas visam identificar os integrantes do grupo que promoveu a migração ilegal da brasileira e verificar se existem evidências de que houve omissão de socorro na morte dela, o que pode ensejar em indiciamento dos envolvidos por homicídio.

A pena para quem promove a migração ilegal varia de 2 a 5 anos de reclusão e multa.

A Polícia Federal alerta para os riscos que envolvem a migração ilegal, especialmente a rota terrestre entre México e EUA, considerada a mais perigosa do mundo por organizações internacionais.