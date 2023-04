PF apreende 10 mil reais em cédulas falsas em Caratinga

CARATINGA – A Polícia Federal apreendeu nesta quinta-feira (13), 10 mil reais em cédulas falsas no município de Caratinga.

No dia 1º de dezembro de 2022, foi apreendido um objeto postal suspeito. Nesta quinta-feira, por decisão do Juízo da Justiça Federal de Manhuaçu/MG, o pacote foi aberto e dentro dele encontradas notas falsas de R$ 100,00.

O conteúdo foi enviado para delegacia da Polícia Federal.