Petrobras formaliza renúncia de Caio Paes de Andrade e nomeia João Henrique Rittershaussen como interino

O Conselho de Administração da Petrobras formalizou nesta quarta-feira (4) a renúncia do presidente da companhia, Caio Paes de Andrade.

Oficialmente, os executivos aprovaram um “encerramento antecipado de contrato”.

Com a vacância, o conselho nomeou como presidente interino o atual diretor executivo de Desenvolvimento da Produção, João Henrique Rittershaussen.

Andrade renunciou também ao posto no Conselho de Administração, abrindo caminho para a empresa analisar a indicação do senador Jean Paul Prates (PT-RN) – que, segundo apurou o blog, também deve ser aprovada.

Andrade foi indicado para a Petrobras pelo então presidente Jair Bolsonaro, após uma série de trocas no comando da estatal motivada pela escalada dos preços dos combustíveis em ano eleitoral.

Após a derrota eleitoral de Bolsonaro, Andrade foi convidado ainda em dezembro pelo governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, para integrar a gestão estadual. Ele será secretário de Gestão e Governo Digital.

O convite foi divulgado pela Petrobras à época, mas o presidente se manteve no comando da estatal nas semanas seguintes.

