Petrobras anuncia nova redução nos preços médios dos combustíveis vendidos nas refinarias

DIÁRIO faz comparativo de valores médios praticados na última semana e ontem

CARATINGA- A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira (20), uma nova redução nos preços médios dos combustíveis vendidos nas refinarias. A gasolina ficará 8% mais barata e o diesel terá queda de 4%. No acumulado do ano, o preço da gasolina já caiu 52,3% e o do diesel caiu 38%.

Os preços já estão valendo desde terça-feira (21) e são referentes ao valor vendido para as distribuidoras a partir das refinarias. O valor final ao motorista dependerá do mercado, já que cada posto tem sua própria política de preços, sobre os quais incidem impostos, custos operacionais e de mão de obra.

Segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio para a gasolina nos postos do país, entre 12 e 18 de abril, era de R$ 4,095. O valor do diesel S-500, era de R$ 3,318. O do etanol, de R$ 2,796. O botijão de GLP, de 13 kg, está com o valor médio de R$ 69,96.

“Nossa política de preços para a gasolina e o diesel vendidos às distribuidoras tem como base o preço de paridade de importação, formado pelas cotações internacionais destes produtos mais os custos que importadores teriam, como transporte e taxas portuárias, por exemplo. A paridade é necessária porque o mercado brasileiro de combustíveis é aberto à livre concorrência, dando às distribuidoras a alternativa de importar os produtos”, explica, em nota, a estatal.

Segundo a companhia, a gasolina e o diesel vendidos às distribuidoras são diferentes dos produtos no posto de combustíveis. São os combustíveis tipo A: gasolina antes da sua combinação com o etanol e diesel sem adição de biodiesel. Os produtos vendidos nas bombas ao consumidor final são formados a partir do tipo A misturados a biocombustíveis. Na última semana, conforme dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP), o preço médio de venda da gasolina em Caratinga era de R$ 4,58. O valor mínimo encontrado foi de R$ 4,48 e máximo de R$ 4,689.

CARATINGA

O DIÁRIO percorreu os postos de combustíveis de Caratinga ontem. O preço médio considerando 12 postos pesquisados era de R$ 4,41. O menor valor praticado foi de R$ 4,460 e o maior de R$ 4,599. Ou seja, se comparado com o valor da semana passada houve uma queda de 3,7%.

Apesar disso, os consumidores de Caratinga há muito tempo reclamam dos preços praticados no município, que se comparado a outros do estado, é considerada uma das gasolinas mais caras do estado.

PESQUISA SEMANAL- 12 A 18 DE ABRIL EM CARATINGA

PREÇO VENDA GASOLINA MÉDIA 4,584 DESVIO PADRÃO 0,115 VALOR MÍNIMO 4,480 VALOR MÁXIMO 4,689

PREÇO VENDA ETANOL MÉDIA 3,325 DESVIO PADRÃO 0,107 VALOR MÍNIMO 3,199 VALOR MÁXIMO 3,419

PREÇO VENDA DIESEL MÉDIA 3,520 DESVIO PADRÃO 0,141 VALOR MÍNIMO 3,420 VALOR MÁXIMO 3,619

PREÇO VENDA DIESEL S10 MÉDIA 3,617 DESVIO PADRÃO 0,103 VALOR MÍNIMO 3,519 VALOR MÁXIMO 3,729

PREÇOS PRATICADOS NESTA QUARTA-FEIRA (12 DE ABRIL)

Com informações: Ag.Brasil