Petrobras anuncia aumento na gasolina e no gás de botijão

O aumento do combustível vem como uma resposta à alta do petróleo no mercado internacional e à desvalorização do real

A Petrobras anunciou aumento de 7,11% no preço da gasolina e de 9,06% no botijão de gás. O preço médio do combustível nas refinarias vai ficar R$ 0,20 mais caro por litro, chegando a R$ 3,01. Para o consumidor final, o impacto do aumento da gasolina será de R$ 0,15, já que o aumento é amenizado pela mistura obrigatória de 27% de etanol anidro na gasolina que vai para os postos. O aumento da gasolina é de 7,11%. O último reajuste da gasolina feito pela Petrobras havia sido em outubro de 2023, com uma redução de R$ 0,12 (para R$ 2,81 o litro). Já o botijão de gás de cozinha de 13kg vai subir R$ 3,10, e vai custar R$ 34,70. O botijão teve o preço reajustado em julho de 2023. Na ocasião passou a custar R$ 31,66. O aumento vem como uma resposta à alta do petróleo no mercado internacional e a desvalorização cambial.

A lata na gasolina terá impacto na inflação, segundo o economista Leonardo Costa, da Asa Investments. Ele calcula que o aumento de 20 centavos por litro na gasolina, que representa reajuste de 7% nas distribuidoras, somado ao aumento de 8,7% no gás liquefeito de petróleo (GLP) terão efeito sobre a inflação, empurrando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para cima. Nas contas do economista, o impacto sobre o IPCA de julho e agosto será de 0,20 ponto percentual, sendo 0,10 pp em cada mês. Dessa forma, a projeção para o IPCA em julho sobe a 0,35%, de 0,25% anteriormente, enquanto a expectativa para o IPCA de agosto vai para 0,19%, contra 0,09% previstos antes. A estimativa para a inflação do ano sai de 3,9% para 4%.

Fonte: Veja