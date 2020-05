Pessoas que tiveram contato com ipatinguense que testou positivo para Covid-19 são isoladas

Providência foi tomada pelas secretarias de Saúde de Bom Jesus do Galho e Raul Soares

DA REDAÇÃO – Na terça-feira (28/04), foi noticiado a respeito de um morador de Ipatinga que testou positivo para Covid-19. Embora foi pedido que permanecesse em quarentena, ele estava em Caratinga, na casa da namorada, quando soube do resultado do teste. Outra informação é que ele percorreu alguns locais nas zonas rurais de Bom Jesus do Galho e Raul Soares. Diante dessa situação, as respectivas secretarias municipais de Saúde tiveram que tomar providências.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Galho, o casal se hospedou na zona rural de Raul Soares, visitou os avós da moça no Córrego da Conquista e também esteve no povoado de Porto, em Bom Jesus do Galho, onde moram os pais dela. Nesse endereço, se encontraram com uma tia e uma prima, que moram em Santana do Tabuleiro, distrito de Raul Soares.

Todas as pessoas com quem tiveram contato foram orientadas a ficar em quarentena por 14 dias. Este é o tempo que um indivíduo contaminado pode levar para manifestar algum sintoma da doença, após a data da infecção. Depois de 14 dias, essas pessoas receberão alta da quarentena, se não manifestarem sintomas.

A Secretaria de Saúde reforça que o casal não visitou comércios locais, não esteve na casa lotérica e não usou táxi, já que foram para Bom Jesus do Galho em veículo próprio.