Pessoas em situação de rua vendem vagas para primeiros lugares de fila bancária

CARATINGA- O anúncio do auxílio emergencial do Governo Federal tem provocado enormes filas nas agências da Caixa Econômica Federal em todo o País. Em Caratinga, a situação não é diferente e o grande número de pessoas têm contornado o calçadão da Rua Miguel de Castro.

Muitas pessoas têm chegado bastante cedo para garantir seu lugar na fila, pois as senhas para atendimentos estão sendo distribuídos pelos funcionários do banco pela manhã, para que as pessoas sejam atendidas à tarde, com horário agendado.

No entanto, na manhã de sexta-feira (24), o DIÁRIO flagrou pessoas em situação de rua vendendo vagas para primeiros lugares na fila. O valor cobrado era de R$ 30 e ao oferecer as vagas, eles afirmavam que garantiam o lugar, levando inclusive o cidadão que pagasse até a vaga comprada.

A reportagem procurou a Prefeitura de Caratinga, que respondeu que não tinha conhecimento da situação, porém “já foi solicitado ao Departamento de Vigilância para checar se existe tal irregularidade”. O executivo ainda ressaltou que aquele que sentir lesado deve acionar a Polícia Militar, bem como repassar esta situação a funcionários da agência bancária.

CAIXA

Procurada, a Caixa Econômica Federal enviou a seguinte nota:

Desde quarta-feira (22), a CAIXA ampliou em 2 horas o atendimento de 1.102 agências. As unidades estão abrindo ao público das 8h às 14h, apenas para o atendimento de serviços essenciais à população, como o saque sem cartão e senha de benefícios do INSS, Seguro Desemprego e Defeso, Bolsa Família, Abono Salarial e FGTS, desbloqueio de cartão e senha de contas, além do abastecimento e processamento de depósitos realizados nas máquinas de autoatendimento. Neste sábado (25), a CAIXA abrirá 799 agências, das 8h às 12h, também para atendimento de serviços essenciais à população.

Além disso, as unidades estão com fluxo de pessoas no interior limitado, para que seja possível manter a distância de no mínimo 1 metro entre as pessoas. Nas unidades lotéricas, os clientes também estão sendo orientados a manter distância mínima de 1 metro para o próximo da fila, como forma de contribuir para a contenção da pandemia, conforme orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Somado a isso, vem sendo efetuada sinalização/delimitação dos pisos externos das agências, com ocorrência de formação de filas para manutenção do afastamento social.

A CAIXA orienta seus clientes a acessarem os serviços do banco por meio dos canais digitais e remotos, que foram reforçados, como a Agência Digital, telesserviço e SMS. Em breve, os clientes também terão a opção de atendimento pelo WhatsApp. O banco ampliou, ainda, o rol de serviços disponíveis em aplicativos para acesso a informações e transações de cartões de crédito, FGTS, benefícios sociais e habitação.

As medidas adotadas, que incluem a ampliação desses serviços remotos, têm como objetivo contribuir para evitar aglomerações e, consequentemente, melhorar a segurança de todos os clientes, colaboradores e parceiros da CAIXA no contexto da pandemia.

A CAIXA reforçou seu protocolo de limpeza e higienização das unidades, priorizando a limpeza das superfícies de contato humano, portas de entrada, maçanetas e vidros do entorno, teclados dos ATM, balcões de caixa e estações de trabalho, cadeiras e longarinas dos clientes, portas dos banheiros, torneiras e aparelhos sanitários com periodicidade mínima de 6 vezes ao dia, além da disponibilização de álcool gel para empregados e clientes.

Pagamento do Auxílio Emergencial:

A CAIXA esclarece que não é necessária corrida às agências ou casas lotéricas para cadastramento, consulta ou saque do Auxílio Emergencial. O cadastramento pode ser realizado digitalmente pelo aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial e pelo site auxilio.caixa.gov.br. O acompanhamento da solicitação está disponível somente por este site e pela central telefônica exclusiva 111. É possível conferir, inclusive, se o cadastro para receber o benefício foi aprovado.

Para aqueles que forem considerados aptos a receber o auxílio emergencial, o banco está abrindo automaticamente a Poupança Digital CAIXA. Os que receberem o crédito por meio dessa conta podem, por exemplo, pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras. É possível também efetuar transferências ilimitadas entre contas da CAIXA ou realizar gratuitamente até três transferências para outros bancos a cada mês, pelos próximos 90 dias.

O acesso e a movimentação da Poupança Digital CAIXA ocorrerá pelo app CAIXA Tem, disponível nas lojas de aplicativos Google Play e App Store. Para utilizar o aplicativo, que tem fácil navegação e baixo consumo da memória do celular, basta que o usuário se cadastre utilizando o CPF. Além de movimentar a poupança digital, será possível consultar FGTS, PIS, Bolsa Família, entre outros serviços.

Saque em espécie:

Na data prevista para início do saque em espécie, o cliente terá esta opção habilitada no aplicativo CAIXA Tem. Bastará informar o valor a ser retirado e será gerado um código autorizador para saque nos caixas eletrônicos e casas lotéricas.

Com o objetivo de evitar aglomerações nas agências e unidades lotéricas, o que exporia empregados, parceiros e clientes ao risco de contágio, a CAIXA escalonou o calendário de saque. Lembramos que os recursos creditados na Poupança digital podem ser utilizados através do app CAIXA Tem para pagamentos e transferências, entre outros serviços. Segue abaixo o calendário de saque em espécie da poupança digital sem cartão nos canais de autoatendimento e lotéricas:

27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro

28 de abril – nascidos em março e abril

29 de abril – nascidos em maio e junho

30 de abril – nascidos julho e agosto

04 de maio – nascidos em setembro e outubro

05 de maio – nascidos em novembro e dezembro

Bolsa Família:

Aqueles que recebem o Bolsa Família têm avaliação de elegibilidade automática e receberão o crédito do auxílio no mesmo calendário e da mesma forma do benefício regular. Entre o Bolsa Família e o Auxílio Emergencial, será creditado o benefício de maior valor, para todos que tiverem direito.

A CAIXA informa que desconhece qualquer tipo de ação de venda de vagas nas filas do lado externo de suas agências.