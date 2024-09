Pesquisa eleitoral para o legislativo caratinguense

CARATINGA – O DIÁRIO divulga nesta edição de sexta-feira (20), dados a respeito da pesquisa para o cargo de vereador em Caratinga. A pesquisa contratada pela Voga Comunicação Ltda está registrada sob nº MG-03912/2024, datada de registro de 13 de setembro de 2024.

As intenções foram captadas entre 14 e 19 de setembro de 2024 nos distritos e bairros. Foram ouvidas, ao todo 800 pessoas. Os entrevistados foram questionados: “Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para vereador?”. Os mais citados foram:

ANALISANDO A PESQUISA PARA VEREADOR

Ainda dentro da pesquisa número MG03912/2024, foram ouvidos os eleitores a respeito de qual candidato votariam para vereador. Analistas acreditam que no dia 6 de outubro os votos válidos sejam algo em torno de 41 a 43 mil. Coeficiente algo próximo a 2,5 mil votos por cadeira.

Como forma de ilustrar, abaixo apresentamos um quadro, que segundo especialistas e de acordo com esta pesquisa, estes candidatos teriam possibilidades de comporem as cadeiras no legislativo municipal. Essa avaliação se deu pelo histórico político e pela formação do grupo.

Avaliando 13 partidos, 43 candidatos mais citados, com possíveis possibilidades de surpreender no embate político, o DIÁRIO apresenta um retrato do “agora”, possibilitando uma possível disputa no legislativo.

Observando o grupo político ligado a Rogério Soares, analistas acreditam que seis partidos têm condições de serem representados no legislativo municipal a partir de 1º de janeiro de 2025, sendo eles PR, MDB, PP, PSD, PSB, Avante.

Já o grupo ligado ao candidato do PL, Dr. Giovanni, três partidos se apresentam com possibilidades de fazerem cadeiras sendo eles, o PL, Podemos e o Novo.

No grupo ligado ao professor Pedro Leitão, o União Brasil tem maiores possibilidades, seguido do PT e PDT.

Os partidos ligados ao vereador Johny Claudy, o PSDB apresenta nestas condições de fazer uma vaga, e no grupo ligado ao empresário Júlio Ribeiro (PRD), a surpresa pode ser Carlinhos do Santa Zita de fazer uma vaga para legislativo é uma realidade temerária pela estrutura partidária.

Assim demostrando um quadro abaixo que exemplifica aqueles que no momento vem apresentando, segundo as pesquisas, maiores probabilidades. Valendo informar que uma pesquisa de vereadores onde tem 275 candidatos a precisão é um requisito distante, mas a tendência é que se deve ser relevada pelas condições eleitorais aparente.