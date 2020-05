Pesquisa do IBGE revela número de leitos de UTI, respiradores, médicos e enfermeiros

Saiba o quantitativo de cada município da região, tendo por referência dezembro de 2019

DA REDAÇÃO- O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou a distribuição de leitos de UTIs (unidades de terapia intensiva), respiradores, médicos e enfermeiros por unidades da federação e regiões do Brasil que são referência no atendimento de saúde de baixa e média complexidade.

As informações, geradas com a colaboração da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) contribuem com as ações de enfrentamento à Covid-19 e estão disponíveis para consulta em mapas interativos.

O levantamento tem como base o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 2019 (DataSUS), que reúne as redes pública e privada, e as Informações de Deslocamento para Serviços de Saúde, da pesquisa Regiões de Influência das Cidades 2018, cujos dados foram antecipados pelo IBGE. Também foram cruzadas informações do Censo Demográfico 2010 com a pesquisa Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas do Brasil 2015.

REGIÃO

Somente Caratinga na região possui leitos de UTI. De acordo com os dados, são 28 leitos de UTI, sendo 20 deles pelo SUS.

Já em relação ao número de respiradores, Caratinga contava com o total de 46, sendo 42 pelo SUS. Bom Jesus do Galho e Inhapim possuíam um respirador cada. Córrego Novo, Entre Folhas, Imbé de Minas, Piedade de Caratinga, Pingo D’Água, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, Ubaporanga e Vargem Alegre não possuem respiradores.

A pesquisa ainda revela o quantitativo de médicos em 2019, por localidade: Bom Jesus do Galho (22 médicos pelo SUS); Caratinga (193 médicos, sendo 132 deles pelo SUS); Córrego Novo (sem médicos); Entre Folhas e Santa Rita de Minas (3 médicos pelos SUS em cada); Imbé de Minas, Pingo D’Água e São Sebastião do Anta (2 médicos pelo SUS em cada); Inhapim (23 médicos, sendo 21 deles pelo SUS); Ubaporanga (5 médicos pelo SUS); Piedade de Caratinga, Santa Bárbara do Leste, São Domingos das Dores e Vargem Alegre (um médico SUS para cada).

Se tratando do número de enfermeiros, foram contabilizados 14 em Bom Jesus do Galho; 105 em Caratinga, sendo 86 deles pelo SUS; um em Córrego Novo; 4 em Entre Folhas; cinco em Imbé de Minas; 20 em Inhapim; cinco em Piedade de Caratinga; quatro em Pingo D’Água; sete em Santa Bárbara do Leste; cinco em Santa Rita de Minas; três em São Domingos das Dores; quatro em São Sebastião do Anta; nove em Ubaporanga e nove em Vargem Alegre.

As informações têm como referência o mês de dezembro de 2019, por isso, os números podem ter sofrido alterações. Por exemplo, recentemente, a Justiça do Trabalho destinou sete respiradores para Caratinga e dois para Bom Jesus do Galho.

Município* Total de respiradores Respiradores pelo SUS Bom Jesus do Galho e Inhapim 1 1 Caratinga 46 42 Córrego Novo, Entre Folhas, Imbé de Minas, Piedade de Caratinga, Pingo D’Água, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, Ubaporanga e Vargem Alegre 0 0

*Dados de dezembro de 2019

Município * Total de médicos Médicos pelo SUS Bom Jesus do Galho 22 22 Caratinga 193 132 Córrego Novo 0 0 Entre Folhas 3 3 Imbé de Minas 2 2 Inhapim 23 21 Piedade de Caratinga 1 1 Pingo D’água 2 2 Santa Bárbara do Leste 1 1 Santa Rita de Minas 3 3 São Domingos das Dores 1 1 São Sebastião do Anta 2 2 Ubaporanga 5 5 Vargem Alegre 1 1

Município* Total de enfermeiros Enfermeiros pelo SUS Bom Jesus do Galho 14 14 Caratinga 105 86 Córrego Novo 1 1 Entre Folhas 4 4 Imbé de Minas 5 5 Inhapim 20 20 Piedade de Caratinga 5 5 Pingo D’Água 4 4 Santa Bárbara do Leste 7 7 Santa Rita de Minas 5 5 São Domingos das Dores 3 3 São Sebastião do Anta 4 4 Ubaporanga 9 9 Vargem Alegre 9 9

