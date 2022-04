Pesquisa aponta situação de infestação do mosquito transmissor da Dengue

DA REDAÇÃO-A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) apresenta os resultados do primeiro Levantamento Rápido de Índice para Aedes aegypti (Lira) de 2022. A pesquisa, realizada junto aos municípios mineiros duas vezes ao ano (em janeiro e em outubro), é parte da estratégia de monitoramento e controle do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

De acordo com a pesquisa, 233 municípios mineiros (27,3%) apresentam o índice de infestação igual ou maior que 4 e, por isso, estão em situação de risco. Outros 344 (40,3%) estão em alerta e em 205 (24%) o indicador é classificado como satisfatório, ou seja, o índice de infestação é menor que 1. Nesta edição do estudo, 71 municípios (8,3%) não realizaram o Lira.

REGIÃO

Conforme os resultados divulgados, dos municípios da região, Bom Jesus do Galho e Santa Bárbara do Leste registraram situação de risco com índices de infestação predial de 4,8 e 4,9 respectivamente.

Estão em alerta Caratinga, Entre Folhas, Inhapim, Piedade de Caratinga, São Sebastião do Anta, Ubaporanga,Vargem Alegre, Córrego Novo, Imbé de Minas e São Domingos das Dores. Pingo-d’Água e Santa Rita de Minas tiveram índices considerados satisfatórios.

Cenário epidemiológico

Segundo o último Boletim de Monitoramento de Arboviroses, com atualização referente a 30 de março, Minas Gerais registrou 16.940 casos prováveis (casos notificados exceto os descartados) de dengue em 2022. Desse total, 7.220 casos foram confirmados. Cinco óbitos foram confirmados pela doença em Minas Gerais e outros 13 óbitos são investigados, até o momento.

Em relação à febre chikungunya, foram registrados 1.314 casos prováveis da doença, dos quais 247 foram confirmados.

Quanto ao vírus zika, foram registrados 28 casos prováveis, sendo dois confirmados. Não há óbitos por zika em Minas Gerais até o momento.

Veja como combater o mosquito Aedes aegypti

Mantenha lixeiras sempre tampadas;

Quintal sem lixo e entulhos; garrafas e baldes de cabeça para baixo;

Reservatórios de água do ar-condicionado, geladeira e umidificador secos e vazios;

Deixe ralos limpos e com aplicação de tela;

Não use pratinhos que acumulam água para vasos de planta;

Potes para água de animais devem ser limpos com bucha ou escova;

Mantenha limpos os ralos, canaletas e calhas;

Realize manutenção periódica de piscinas e caixas d’água;

Coloque plantas que acumulam água em local coberto;

Deixe lonas bem esticadas, evitando formação de poças d’água;