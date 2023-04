Pés de maconha e cápsulas com cocaína são apreendidos em Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS – No final da noite dessa terça-feira (11), a Polícia Militar recebeu denúncia anônima, dando conta de uma residência sendo usada para o tráfico de drogas na rua João Batista da Cruz, bairro Caparaó, em Santa Rita de Minas.

O suspeito de 20 anos tentou fugir quando viu a Polícia Militar, mas foi alcançado. A equipe localizou na varanda da casa onde o autor estava, um vaso contendo cinco pés de maconha e um pequeno tablete da mesma substância. No amontoado de tijolos onde o autor estava sentado foi localizado 30 cápsulas com cocaína.

O jovem, juntamente do material apreendido, foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil.