Envolvidos com tráfico de drogas, tentam fugir da PM, mas acabam presos

CARATINGA – Uma perseguição policial na manhã dessa segunda-feira (21), terminou com a prisão de dois homens que estariam envolvidos com o tráfico de drogas.

De acordo com o sargento Quirino, por volta das 6h, a Polícia Militar teve informações que um veículo Nissan Sentra, ocupado por três homens, teria ido levar ou buscar drogas em Bom Jesus do Galho. Os policial montaram um cerco próximo ao trevo do distrito de Sapucaia, zona rural de Caratinga, porém quando o carro foi avistado, o motorista não obedeceu a ordem de parada.

Outro cerco foi montado na entrada de Caratinga, mas novamente os bandidos não pararam com a ordem policial e quase atropelaram um militar.

Os militares seguiram perseguindo o veículo pela BR-116, sentido ao município de Santa Rita de Minas. “Essa perseguição durou uns três ou quatro quilômetros passando ali pela entrada do distrito de Santa Luzia, o veículo fazia ultrapassagens perigosas, e em determinado momento da rodovia, onde não estava indo nem vindo carros, foi necessário para parar esse veículo, disparo de arma de fogo direcionado para o pneu. Nesse momento o condutor perdeu o controle direcional e saiu em uma estrada vicinal, abandonando o veículo, pulando em uma ribanceira e tomando rumo a um pasto”, explicou o sargento.

O Tático Móvel e o helicóptero Pegasus da Polícia Militar foram acionados para fazer uma varredura no local da fuga, e dois infratores foram presos.

Um dos infratores de 28 anos já é conhecido da Polícia Militar, inclusive é egresso do sistema prisional. O outro individuo de 34 anos, é de Ubaporanga e segundo a polícia estava aliado ao homem de 28 anos para fins da traficância, além de ter um mandado de prisão por homicídio. O terceiro individuo seguia foragido até o final desta edição.

Em um varredura superficial no veículo usado pelos infratores, a polícia encontrou R$ 552 reais, três dólares e um dichavador usado para triturar maconha. A identidade do terceiro individuo não foi revelada pelos comparsas.