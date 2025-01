Perseguição policial termina com a prisão e apreensão de drogas em Dom Cavati

Na noite dessa última terça-feira(21), por volta das 20h30, uma operação da Polícia Militar em Dom Cavati resultou na prisão de um homem de 24 anos, flagrado transportando grande quantidade de entorpecentes. A abordagem ocorreu na Avenida Washington Luiz, no Centro da cidade.

Durante patrulhamento de rotina, os militares perceberam atitude suspeita por parte do condutor de uma motocicleta Honda CG160 Titan, que, ao receber ordem de parada, tentou fugir em alta velocidade pela BR-116.

Durante a perseguição, o indivíduo colocou em risco a segurança de outros veículos, realizando ultrapassagens perigosas e transitando pela contramão.

No decorrer da fuga, o suspeito jogou uma sacola preta à margem da rodovia, mas foi alcançado pelos policiais e contido. Dentro da sacola, foram encontrados um tablete grande de maconha, três tabletes da mesma substância de tamanho médio, dois tabletes pequenos com igual teor e 32 buchas prontas para comercialização.

Ao ser questionado, o homem admitiu que teria buscado a droga no Morro da Espanha, em Dom Cavati e que estaria levando para a cidade de Engenheiro Caldas. Informou ainda que o grupo rateava o custo da compra e afirmou que adquiriu o material de um indivíduo já conhecido no meio policial. Foram feitas diligências para localização do fornecedor citado pelo autor, contudo ele não foi localizado.

A motocicleta foi removida para um pátio credenciado, e o material apreendido foi entregue às autoridades competentes.

O suspeito foi conduzido à delegacia, onde responderá pelo crime de tráfico de drogas.