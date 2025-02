PERSEGUIÇÃO POLICIAL

Dois homens desobedecem ordem de parada, capotam o carro e fogem à pé

CARATINGA – No início da tarde dessa quarta-feira (12), durante diligências, policiais militares deram ordem de parada para um indivíduo que conduzia um veículo Fiesta, de cor azul, próximo a rodoviária de Caratinga.

O motorista não obedeceu a ordem e empreendeu fuga, sendo perseguido por uma viatura policial.Ao se aproximar da balança de pesagens de veículos, na BR-116, o condutor perdeu o controle da direção, capotou o carro e fugiu, junto de um passageiro.

Logo depois do capotamento, os militares começaram a procurar pelos foragidos, e um deles foi capturado no meio do mato nas proximidades da balança.

Até o final desta edição, o outro envolvido não tinha sido localizado pelos militares.