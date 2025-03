Perdeu documentos durante o Carnaval? Saiba como solicitar a segunda via nos canais oficiais do Governo de Minas

Cidadãos podem solicitar emissão de Carteira de Identidade e Carteira Nacional de Habilitação no MG App, no Portal Cidadão MG e em outras plataformas

DA REDAÇÃO – Após os dias de folia, os cidadãos que eventualmente perderam algum documento pessoal durante o Carnaval, como Carteira de Identidade Nacional (CIN) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), podem solicitar a segunda via de forma ágil e simples diretamente nos canais oficiais do Governo de Minas. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) oferece os serviços no aplicativo MG App, no Portal Cidadão MG e no site de Trânsito.

A segunda via dos documentos pode ser solicitada digitalmente, sem que o cidadão precise se deslocar até unidades físicas de atendimento ou enfrentar filas.

“O Governo de Minas está intensificando a digitalização e a simplificação dos serviços. Dessa forma, cumprimos o objetivo de facilitar a vida dos cidadãos mineiros, que podem assim resolver suas demandas de casa, com agilidade e eficiência, e de cada vez mais aprimorar o atendimento ao cidadão”, afirma a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Silvia Listgarten.

“É importante destacar que a primeira etapa do processo para solicitar a segunda via de documentos perdidos é registrar a ocorrência de perda. Esse registro pode ser feito facilmente no MG App ou no Portal Cidadão MG e serve para formalizar a perda dos documentos, garantindo que o cidadão emita uma nova via sem complicações”, explica o subsecretário de Transformação Digital e Atendimento ao Cidadão da Seplag-MG, Rodrigo Diniz.

Para solicitar a segunda via da CIN no MG App e no Portal Cidadão MG, o cidadão deve acessar o menu Agendamento de Serviços, em seguida Documentos Pessoais e, depois, Agendar Emissão de Carteira de Identidade Nacional (CIN).

No caso da CNH, é possível realizar o procedimento no Portal de Trânsito, também após o registro do boletim de ocorrência. O site disponibiliza acesso direto aos serviços de trânsito, permitindo, além da emissão de documentos, a regularização de pendências, consulta de multas, agendamento de exames de direção, entre outros.

Além disso, as Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) espalhadas pelo estado também disponibilizam o serviço de forma presencial. Nas UAIs, o cidadão pode solicitar a segunda via de documentos contando com o auxílio de profissionais capacitados para esclarecer dúvidas e orientar sobre o preenchimento das informações necessárias.

Os atendimentos nas UAIs são realizados por meio de agendamento prévio, e de forma gratuita pelos canais oficiais do Governo de Minas. As vagas para emissão da CIN são liberadas de segunda a sexta-feira a partir das 7h e o prazo para agendamento é de dez dias. Em casos de urgência comprovada, é possível solicitar o agendamento excepcional por meio do canal “Fale Conosco”.

Ocorrência

Para o registro de perda de documento, o usuário deve preencher um formulário simples com informações sobre o documento perdido, como tipo, número e, quando necessário, dados adicionais que possam ser solicitados para garantir a autenticidade e a veracidade do pedido.

Serviços digitais

O Portal Cidadão MG e o aplicativo MG App contam com mais de 200 serviços públicos disponíveis para cidadãos, empresas e municípios. O aplicativo ultrapassou a marca de 5 milhões de usuários e pode ser baixado nas principais lojas de apps.