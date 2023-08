Pequenas mudanças, grandes impactos: Vem aí a 10ª edição do ‘Desapega’

CARATINGA – As coisas que não servem mais para você e estão ocupando espaço em casa podem ser de grande utilidade para outras pessoas. Então, por que não doá-las em vez de deixá-las paradas ou jogá-las no lixo?

Essa prática traz vários benefícios. Ajuda o meio ambiente – com o reaproveitamento. Resgata o “olhar para o próximo” – já que você percebe que aquele objeto que já atendeu suas necessidades, agora, terá utilidade para outra pessoa. É gratificante – pois você vai ver que um simples gesto pode mudar, para melhor, a vida de alguém. E auxilia, ainda, na prática do desapego material – ao perceber que pode viver, tranquilamente, com menos coisas.

Em Caratinga existe um projeto que já é tradicional e tem, justamente, esse propósito consciente: é o “Desapega” que chega a sua 10ª edição.

“O ‘Desapega’ não é um programa de caridade nem contra o consumo. Ele é um projeto socioambiental que leva as pessoas a pensarem mais sobre a reciclagem, a reutilização, a redução e o reaproveitamento. Cada vez que a gente precisa comprar algo – seja uma camisa, um copo, uma televisão […] – explora mais a natureza (obrigando que ela nos forneça mais matéria-prima). Então, quando a gente reduz o consumismo desnecessário, tira da natureza só aquilo que precisa. E a ideia do ‘Desapega’ é essa: doar aquilo que a gente tem em casa, está parado, e em bom estado de conservação, e que vai servir para outra pessoa”, explicou o presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, professor Eugênio Maria Gomes.

Parceira desde a 1ª edição, a voluntária Silvia Moreira reconhece que ao fazer doações há um estímulo do consumo consciente, além de gerar mais empatia e valorizar o próximo. “Às vezes a gente abre um guarda-roupa e as coisas estão até caindo. O armário da cozinha? Está cheio. Então para que acumular?”

O Movimento Amigos de Caratinga também participa e apoia este projeto. Afinal, a doação faz bem não apenas para quem a recebe, mas também para quem pratica o ato e para o planeta, claro. “Não é uma troca. Não é um evento de caridade. Mas se torna algo social quando chega ao lar de quem não tinha condições de pagar por aquele item. Afinal, quantas coisas a gente tem guardado e não usa?”, destaca o presidente do MAC, Vanderlei Dornelas.

A cada edição o “Desapega” ganha uma proporção maior e agrega mais adeptos. Neste ano, além do Lions Clube Caratinga Itaúna (idealizador), o “Desapega” conta com as parcerias de voluntários, do MAC, da Fundação Educacional de Caratinga, o apoio do Tiro de Guerra, além da escola Professor Jairo Grossi – que é mantida pela FUNEC – e está abraçando a causa. “É o momento em que nós vamos trabalhar com os alunos. Afinal, isso faz parte do currículo: essa educação ambiental e, ao mesmo tempo, social. Então, para isso, iremos aproveitar algumas disciplinas, que já tratam destas questões, e realizar esta prática com os alunos”, acrescentou a diretora da escola Professor Jairo Grossi, Eci Fernandes.

A 10ª edição do Desapega vai acontecer nos dias 19 e 20 de agosto, no Centro de Convenções da Funec – usando o estacionamento e o auditório. No sábado, de 13h às 18h, a equipe do projeto vai receber as doações daquilo que você não utiliza mais, está em bom estado de conservação e condições de uso. Já no domingo, de 09h às 12h, é hora do público levar para casa aquele item que precisa.

Vale reforçar que quem não puder comparecer no sábado para fazer sua doação, pode entregar, itens menores, na portaria da Escola Jairo Grossi, antes da data de realização do evento.