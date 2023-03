Pensionistas aniversariantes de março já podem realizar o recadastramento anual obrigatório

A não comprovação implica na suspensão do pagamento de benefício

DA REDAÇÃO – Pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) devem realizar, no mês do aniversário, a comprovação de vida para evitar a suspensão do pagamento de seu benefício.

Neste ano, com o objetivo de proporcionar mais facilidade e agilidade, foi implementado a Prova de Vida Digital pelo aplicativo gov.br. Além disso, os aniversariantes do mês de março podem comprovar vida em uma das Unidades Regionais do Ipsemg ou no banco Itaú.

Como fazer a Prova de Vida Digital pelo aplicativo Gov.br?

1. Baixe e acesse o aplicativo gov.br (disponível para Android ou iOS);

2. Caso ainda não possua sua conta gov.br, crie uma;

3. Após acessar o aplicativo, na tela inicial, em “Serviços”, clique em “Prova de vida”;

4. Na tela “Histórico de Prova de vida”, selecione a “Prova de vida pendente”;

5. Na tela “Autorização”, clique em “Autorizar”;

6. Siga as instruções para fazer o reconhecimento facial;

7. Após finalizar o reconhecimento facial com sucesso, clique em “OK”;

8. Na tela de Autorização, o status da sua Prova de Vida mudará para “Autorizado”.

Recadastramento presencial

A realização do recadastramento presencial continua ativo em uma das Unidades Regionais do Ipsemg.

Para isso, é necessário consultar os endereços e a necessidade de agendamento prévio. Para conferir, acesse o site do Ipsemg.

O agendamento eletrônico nas Unidades Regionais deverá ser realizado neste endereço ou pelo aplicativo MG App, disponível para download, gratuitamente, nas plataformas Android ou iOS.

Em situações em que o pensionista esteja impossibilitado de locomoção por problemas de saúde, solicite a visita domiciliar por meio do Lig Minas, no 155 (telefone fixo) ou (31) 3069-6601 (celular ou fora do estado).