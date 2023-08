Pelotão de Bombeiros Militar recebe mais de meio milhão de reais em materiais operacionais e viatura

CARATINGA – Na manhã desta quarta-feira (16) foi realizada a solenidade de entrega de materiais operacionais oriundos de emenda parlamentar, Termos de Ajustamento de Conduta e editais de prestação pecuniária ao Pelotão de Bombeiros Militar de Caratinga.

De acordo com o tenente Cota, os materiais operacionais e viatura recebidos serão destinados ao atendimento de ocorrências nos 16 municípios sob responsabilidade do Pelotão de Bombeiros Militar de Caratinga e visam instrumentalizar o serviço operacional, potencializando a gestão de resposta em emergências, bem como promover o atingimento do principal propósito da corporação, que é salvar e valorizar vidas, de modo a inspirar pessoas e levar esperança. “Foram recebidos na sede do pelotão três Equipamentos Autônomos de Proteção Respiratória (EAPR) oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Patrus Ananias, do ex-deputado federal Mauro Lopes e do ex-senador e atual Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Cada EAPR está avaliado em R$ 65.000, totalizando R$ 195.000,00”, explicou o tenente Cota, comandante do Pelotão.

Já por meio de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) foram destinados ao Pelotão BM R$ 40.000,00 pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) através do procurador do trabalho, Adolfo Silva Jacob e R$ 386.074,00 através da 5ª Promotoria de Justiça da comarca de Caratinga por intermédio do promotor de justiça Gustavo Vilaça de Carvalho.

“O corpo de bombeiros tem uma função constitucional das mais nobres, que é proteger a vida dos cidadãos, e eles se dedicam, correm um risco extremo, uma das profissões mais perigosas, e frequentemente colocam a própria vida em risco para salvar a vida das demais pessoas. É uma instituição extremamente respeitada por todos nós e que merece todo apoio. O ministério público do trabalho, tem procurado destinar os valores de multas que são aplicadas a teor da lei da ação civil pública para beneficiar a comunidade local, e não ir para um fundo em Brasília, que seriam destinações constitucionais também, mas a lei determina a utilização preferencial para a própria região. No caso do Corpo de Bombeiro Militar de Caratinga, a gente sabe que é relativamente recente, havia corpo de bombeiro civil aqui, que o ministério público já ajudou também naquela ocasião, e a instalação do bombeiro militar na cidade é super importante, ajuda em toda região”, disse o procurador do trabalho, Adolfo Jacob.

O recurso oriundo do MPT foi utilizado na aquisição de um bote inflável com casco de fibra de vidro, dois cilindros de ar respirável para EAPR e dois kits de materiais para Busca e Salvamento em Estruturas Colapsadas. Já o recurso originário da 5ª Promotoria de Justiça viabilizou a obtenção de uma Viatura Auto Salvamento Florestal equipada com materiais para combate a incêndios florestais.

Por fim, através dos Editais de Prestação Pecuniária da comarca de Caratinga, foram executados R$ 10.658,47 na compra de 15 coletes salva vidas do tipo “Operação Resgate” e demais materiais para apoio logístico, como por exemplo, uma máquina de solda, que permite que manutenções de 1º escalão sejam feitas na própria unidade, aumentando a vida útil dos equipamentos e aumentando a disponibilidade dos recursos para atendimento das ocorrências.

No total, foram destinados à corporação R$ 631.732,47 em materiais operacionais e viatura que possibilitarão um atendimento ainda mais seguro, eficaz e de qualidade por parte do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.