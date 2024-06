Pelotão de Bombeiro Militar completa nove anos

CARATINGA – Nessa quarta-feira (26), o pelotão do Corpo de Bombeiro Militar completou nove anos de sua implantação em Caratinga. Para celebrar a data, a corporação recebeu uma caminhonete L200 Triton, que será usada para alto salvamento leve, proveniente de emenda parlamentar do deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PL).

O comandante da Unidade, tenente Cota falou da importância da nova viatura. “É uma viatura que a gente usa nos diversos tipos de salvamentos que o Corpo de Bombeiros faz, salvamento de altura, salvamento terrestre, salvamento aquático, mergulhos autônomos, desencarceramento de vítimas, e é o primeiro recurso que chega quando temos uma vítima encarcerada. Estamos recebendo hoje essa viatura que potencializa a nossa resposta e permite que possamos servir a população com mais qualidade e eficiência dos nossos serviços. Essa emenda é do deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, que acreditou no nosso trabalho e investiu no nosso projeto para podermos prestar um melhor serviço com mais eficiência e qualidade para a população”, disse o tenente Cota.

Sobre os nove anos do pelotão em Caratinga, o tenente Cota falou da história e dos serviços prestados pelos bombeiros militares. “Em 23 de junho de 2015, o Corpo de Bombeiros chegou em Caratinga, e nesses nove anos, a gente tem cumprido a nossa missão constitucional, trabalhando tanto na resposta aos desastres, sejam eles atendimentos pré-hospitalar, salvamentos, incêndios, quanto também na prevenção, treinando a população com técnicas de salvamento pré-hospitalar, com técnicas de combate a prevenção de incêndio, com técnicas de evacuação de locais de risco. Então a gente vem trabalhando tanto na prevenção quanto atuando na resposta e a gente tem um grande volume de ocorrências. Hoje em dia a gente atende em torno de umas dez ocorrências por dia, então a gente pode ver que existiu uma demanda reprimida que o Corpo de Bombeiros Militar chegou e está atuando nela para poder trazer maior segurança para a população”, finalizou.