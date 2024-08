Pelos Seus Frutos os Conhecereis Mateus 7:17-20 nos lembra que uma árvore boa produz bons frutos. Examine sua vida: que tipo de frutos você está produzindo?

Neste texto, podemos observar que, depois de passar uma noite em Betânia, Jesus voltou para a cidade e teve fome. Ele avistou uma figueira florida e foi até ela, mas, chegando lá, viu que a figueira não tinha frutos, apenas folhas. Então, Ele a amaldiçoou, e a planta secou.

O que podemos trazer para nossa família nesta passagem? Quantas famílias estão vivendo de aparências nos dias de hoje? Quantas famílias, para a sociedade, parecem estar em plena comunhão, mas estão vivendo como a figueira, apenas aparentando, mas não gerando frutos?

Hoje, nós, que somos pais, temos uma grande responsabilidade em conduzir nossa casa em direção a uma vida santa. Devemos tomar cuidado para não perder a essência de Deus em nossas vidas. Jesus nos traz um grande aprendizado quando avista a figueira com folhas. Ele foi até ela porque estava florida, e nas características da figueira, quando ela tem folhas, também tem frutos. Mas, neste caso, ela não tinha fruto nenhum. Isso é a vida de muitos nos dias de hoje: pessoas que se passam por maridos maravilhosos pela sociedade, pais exemplares, mas que, na verdade, não produzem fruto algum. Toda árvore tem que dar fruto. Todos nós temos que ter a consciência de que devemos dar fruto, seja bom ou ruim. Qual fruto você está produzindo?

Mateus 7:17-20 nos diz: “Toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.”

Qual tipo de fruto você está produzindo para sua família? Todos nós sabemos que, para uma árvore dar bons frutos, ela tem que ter uma genética boa e suas raízes plantadas em uma terra fértil, para que a planta possa crescer forte e sadia, e assim gerar frutos de qualidade.

Hoje, devemos ter um coração como uma terra fértil, onde a semente da palavra de Deus seja plantada. Ali, ela se enraizará e nascerá dentro do seu coração uma planta sadia, onde todos podem observar que a planta é boa. O que está enraizado no seu coração? No texto acima de Mateus 7: 17-20, a palavra de Deus deixa bem claro que a árvore que não dá fruto bom deve ser cortada e lançada ao fogo.

Deixe Deus crescer dentro do seu coração. Deixe Deus enraizar dentro de você para que você possa dar frutos bons. Que Deus possa te abençoar cada dia mais para que você possa ser um pai e um marido de referência para sua família.