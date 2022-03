Pela segunda vez, caratinguense vai grafitar fora do País

Wagner “Tosko” está entre selecionados para evento na Colômbia e faz campanha para custear despesas da viagem

CARATINGA- Pela segunda vez, o caratinguense Wagner Pereira de Azevedo Júlio, o Wagner “Tosko” vai grafitar fora do País. Em 2019, ele esteve no Chile e agora foi selecionado para a 4ª edição do evento CityGraff, em Bogotá, na Colômbia. O evento acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de março e, até o momento, três mineiros já foram confirmados.

Em conversa com a reportagem, Wagner disse que se inscreveu por meio de um edital disponibilizado online, após ser informado por amigos também grafiteiros. “Mandamos algumas fotos de trabalhos, informações pessoais, um pouco da nossa história e acabei sendo selecionado”.

Wagner grafita há quase 10 anos e com seu estilo próprio, retrata o personagem criado por ele: o “Tosko”, que agora será apresentado no território colombiano, que ele acredita será um importante intercâmbio cultural. “Sempre grafito meu personagem, ele é como se fosse meu porta-voz. Passo as mensagens através dele. É uma sensação muito boa de conseguir me expressar, transmitir algo para alguém sem eu precisar estar lá de fato, eu acho isso sensacional. E, na Colômbia, pretendo deixar um pouco de mim, passar um pouco da minha cultura e trazer um pouco da cultura de lá, é literalmente uma troca cultural. Quero também apreciar não só a cultura da arte urbana (Grafite), mas, como um todo sabe? Quero sentir um pouco mais do país, visitar alguns centros históricos, etc”.

O grafiteiro acredita que sua primeira experiência no exterior, quando participou do Meeting Bajos de Mena 2019, tendo contato, principalmente, com artistas de países como Espanha, Venezuela, Colômbia e Argentina, foi fundamental para abrir portas de experiência profissional. “Foi de suma importância e crescimento na minha história. Quando estamos em contato com pessoas de outra cultura, é uma outra língua, são artes diferentes, talvez técnicas diferentes. Então, quando se faz uma viagem dessa se aprende muito. Isso você até demora absorver. E sem contar na bagagem que a gente trás em conhecer uma cultura totalmente diferente da nossa. Essas viagens acabam sendo ponte para outros grandes projetos, grandes trabalhos enfim, acrescenta muito no nosso currículo”

Apesar do suporte oferecido pelos organizadores do evento, se tratando de material, alojamento e alimentação básica, Wagner precisará arcar com custos adicionais da viagem e por isso está realizando uma campanha. “A parte de custeio fica por nossa conta. Corri atrás de alguns patrocínios, algumas ajudas para conseguir comprar a passagem e, graças a Deus, apareceram algumas boas pessoas dispostas a ajudar e, graças a elas, isso está sendo possível. Mas, ainda preciso de ajuda, quem tiver interesse em ajudar, pois, tenho que ir daqui para o Rio de Janeiro, terei gastos com aplicativo, ônibus daqui para lá, alimentação também, pois, vão dar o básico, que é o almoço e o jantar”.

Quem desejar ajudar a viabilizar a viagem de Wagner “Tosko”, que representará Caratinga na Colômbia, pode fazer contato pelo telefone (33) 99109-9835.